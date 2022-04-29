banner762
banner815
Leventspor kızları finale yürüyor
Leventspor kızları finale yürüyor
9 0
Araştırmacılar en iyi diyeti açıkladı
Araştırmacılar en iyi diyeti açıkladı
28 0
 
Yeşil Erik mi yoksa gram altın mı alıyoruz?
Yeşil Erik mi yoksa gram altın mı alıyoruz?
83 0
Hükümette yeni kriz
Hükümette yeni kriz
107 0
Bayram için geri sayım
Bayram için geri sayım
11 0
“Hani havalar ısındıkça fiyatlar düşecekti?”
“Hani havalar ısındıkça fiyatlar düşecekti?”
61 0
Lefkoşa ralliye doyacak
Lefkoşa ralliye doyacak
29 0
banner797
banner794

Günlük pozitif vakaların yarısı Lefkoşa'dan

banner476

banner825
Günlük pozitif vakaların yarısı Lefkoşa'dan
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 6508 olup, 84 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 41 kişisi Lefkoşa, 13 kişisi Girne, 17 kişisi Gazimağusa, 7 kişisi Güzelyurt, 4 kişisi İskele, 2 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir. 
29 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6508 
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 84   
Bugün Kaybedilen Hasta:   
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.768.588     
Toplam Vaka Sayısı: 93.551            
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.291                      
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1027    
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 14      
Karantinadaki Vaka Sayısı : 1012    
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1        
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 216  
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.