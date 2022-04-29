Günlük pozitif vakaların yarısı Lefkoşa'dan

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 6508 olup, 84 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 41 kişisi Lefkoşa, 13 kişisi Girne, 17 kişisi Gazimağusa, 7 kişisi Güzelyurt, 4 kişisi İskele, 2 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

29 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6508

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 84

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.768.588

Toplam Vaka Sayısı: 93.551

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.291

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1027

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 14

Karantinadaki Vaka Sayısı : 1012

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 216