Leventspor kızları finale yürüyor

Çeyrek finalde rakibi Adana Büyükşehir Belediye’yi 71-63 yenen Leventspor adını Türkiye’nin en iyi dört takımı arasına yazdırdı

U14 Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda yer alan Leventspor, yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Çeyrek finalde rakibi Adana Büyükşehir Belediye’yi 71-63 yenen Leventspor adını Türkiye’nin en iyi dört takımı arasına yazdırdı.

Sakarya’da gerçekleştirilen şampiyonada grubunda oynadığı tüm maçları kazanarak namağlup çeyrek finale yükselen Leventspor, Adana Büyükşehir Belediye ile karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadelenin ilk periyodu 16-13 Adana üstünlüğü ile sona ererken takımlar 35-35’lik eşitlikle devreyi tamamladı. Üçüncü periyotta Adana temsilcisi 9 sayılık farkla 57-48 üstünlük yakalasa da Leventspor mücadeleyi bırakmayarak rakibini 71-63 yenme başarısı gösterdi ve adını yarı finale yazdırdı. Temsilcimizde Günay Akgür ve Nehir Aktaşlı 22’şer sayı, Cemaliye Tüysüz ise 18 sayı ile bu büyük galibiyete skor anlamında katkı koyan isimler oldular.

Yarı finalde rakip BOTAŞ

Yarı finale yükselme başarısı gösteren Leventspor’un rakibi de belli oldu. Çeyrek finalde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ni 73-53 yenen BOTAŞ, yarı finalde temsilcimizin rakibi oldu. Yarı final mücadelesi 30 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’te oynanacak.

