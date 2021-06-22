Girne'de vakalar yeniden patladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte yapılan test sayısı 8889 olup, 39'u yerel 44 pozitif vakaya rastlanırken 17 kişi taburcu edildi.



Pozitif vakalardan 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 39 kişi ise yerel vakadır.



6 kişi Lefkoşa, 27 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.



Vakaların bölgelere göre dağılımı



Lefkoşa



Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-3 / Ortaköy-1/ Haspolat-1



Girne



Girne Merkez-15/ Doğanköy-2/ Karakum-1/ Kaşgar-1/Alsancak-1/ Bedreddin Demirel Caddesi-1/ Karaoğlanoğlu-1/ Türk Mahallesi Bölgesi-2 / Ozanköy-3





Gazimağusa



Gazimağusa Merkez-2/ Sakarya-1/ Kaliland-1/ Salamis Yolu-1



Güzelyurt



Yukarı Bostancı-1





22 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 8889



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :



Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5



Yerel Vaka Sayısı: 39



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.401.241



Toplam Vaka Sayısı: 7817



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7492



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 290



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 25



Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 256



Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 9



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4590



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 214

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 637



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2625



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 14.850