Girne'de vaka patlaması

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 7292 olup, 100'ü yerel 118 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 119 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 1 kişi yurt dışından hava yolu ile gelirken, 17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 100 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakaların 16 kişisi Lefkoşa, 56 kişisi Girne, 20 kişisi Gazimağusa, 7 kişisi Güzelyurt, 1 kişi ise İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-3 / Yenikent-2 / K.Kaymaklı-5 / Göçmenköy-1/ Dereboyu-1/ Gönyeli-1/ Hamitköy-1/ Dumlupınar-1/ Ortaköy-1

Girne - Girne Merkez- 21 / Çatalköy-4 / Alsancak-18 / Esentepe-4 / Karaoğlanoğlu-3 / Aşağı Girne-1/ Ozanköy-1/ Lapta-4

Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-4 / Maraş-4/ Tuzla-1/ Sakarya-4 / Tirmen-1/ Çatalköy-1/ Yeniboğaziçi-3 / Baykal-1/ Pile-1

İskele - Kaplıca-1

Güzelyurt - Güzelyurt Merkez- 2/ Aydınköy-1/ Serhatköy-3 / Yukarı Bostancı-1

20 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7292

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 118

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17

Yerel Vaka Sayısı: 100

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 119

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.757.185

Toplam Vaka Sayısı: 10.098

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8794

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1269

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 89

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1019

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 156

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 37

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 391

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 416

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2151

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 27.010