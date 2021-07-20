Rum Ulusal Konseyi Maraş gündemiyle toplanacak

Rum haber kaynakları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 20 Temmuz Barış Harekatı törenlerinde kapalı bölge Maraş konusunda yaptıkları açıklamalar sonrasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yarın sabah 11:00’da Rum Ulusal Konseyi’ni toplantıya çağırdığını bildirdiler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 20 Temmuz Barış Harekatı törenlerinde kapalı bölge Maraş konusunda yaptıkları açıklamalar Güney Kıbrıs’ı hareketlendirdi.

Rum haber kaynakları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın 20 Temmuz Barış Harekatı törenlerinde kapalı bölge Maraş konusunda yaptıkları açıklamalar sonrasında, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yarın sabah 11:00’da Rum Ulusal Konseyi’ni toplantıya çağırdığını bildirdiler.

Haberde, Anastasiadis’in talimatı sonrasında Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi’ni bilgilendirdiği ve BM Güvenlik Konseyi Başkan ve üye ülkelerine bilgilendirme mektubu gönderdiği belirtildi.

Habere göre Hristodulis, bugün 16.00’da, BM Güvenlik Konseyi beş daimi üyesi ülkenin Güney Kıbrıs büyükelçilerini bilgilendirecek.

Hristodulidis ayrıca, saat 17.00’de AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle de görüşecek.

Öte yandan Güney Kıbrıs’taki haber kaynakları, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın yarın Güney Kıbrıs’a gideceğini bildirdi.

Habere göre, Dendias, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Hristodulidis’le görüşecek.