En çok vaka yine Lefkoşa'da

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 8135 olup, 16 yerel pozitif vakaya rastlanırken, 17 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakalardan 7 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - Köşklüçiftlik-2 / Lefkoşa Merkez-1/ Cihangir-1/ K.Kaymaklı-2 / Alayköy-1

Girne - Girne Merkez-2 / Boğazköy-1/ Karakum-1

Gazimağusa - Vadili-2/ Maraş-1

Güzelyurt -Güzelyurt Merkez-1

Lefke -Lefke Merkez-1

3 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8105

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:

Yerel Vaka Sayısı: 16

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.243. 796

Toplam Vaka Sayısı: 7375

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7042

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 300

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 259

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 16

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 327

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 99

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2110

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 7712