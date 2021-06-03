Yenicami'de Çağan Çerkez dönemi

Süper Lig'in siyah beyazlı ekibi Yenicami yeni teknik direktörünü belirledi. Lefkoşa ekibi Yenicami geçtiğimiz günlerde istifa ederek görevden ayrılan teknik direktör Özgü Bayraktar'ın yerine genç teknik direktörlerimizden Çağan Çerkez'le anlaşltı. Yenicami Kulüp lokalinde bir araya gelen kulüp başkanı Ali Vehid ile Çağan Çerkez el sıkışarak anlaştılar.

Konu ile ilgili Yenicami'den şu açıklama yapıldı:

"Geçtiğimiz gün kulübümüzün bu sezonki planlamaları ile ilgili olarak açıklama yapmış olduğumuz üzere yeni teknik heyet arayışlarımızda sona gelmiş bulunmaktayız. Yapılan Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda Sn. Ulus Nasıroğlu, Sn. Çağın Çerkez, Sn. Oğuz Karayel ve Sn. Hakan Dervişoğlu olarak teknik heyetimiz oybirliğiyle belirlenmiştir. Yeni teknik heyetimizin camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz.