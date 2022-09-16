DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Bu tedavi yöntemleri etkisiz

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden endişe yaratan bir açıklama geldi.

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19’a karşı kullanılan bazı antikor tedavilerinin geçerliliğini yitirdiğini ve hastalıkla mücadelede hiçbir etkisi olmadığını duyurdu.

DSÖ, özellikle Covid-19’un en çok mutasyona uğramış alt türü olan Omicron varyantı sebebiyle bazı tedavi yöntemi ve ilaçların hiçbir etkisi olmadığını resmi olarak açıkladı. Sotrovimab ve casirivimab-imdevimab isimli ilaç ve tedavi yöntemlerinin artık bir işe yaramadığı kaydedildi. Bu ilaçların SARS-CoV-2 üzerindeki peplomerlere yapışarak virüsün hücrelere bulaşmasını engelliyordu. Salgının başında yoğun olarak kullanılan bu tedavi süreçlerinin virüsün mutasyona uğraması sebebiyle etkisinin azaldığı kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nden yetkililer, bu ilaç ve tedavi yöntemlerinin kullanılmaması için çağrıda bulundu. GSK ve Vir Biotechnology’nin geliştirdiği sotrovimab isimli ikaç geçen yıl milyarlarca satılmış ve şirketin en çok satılan ürünleri olmuştu. ABD’de ise bu ürün Nisan ayında satıştan kaldırılmıştı.