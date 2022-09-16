“Tek bir santim vatan toprağını düşmana vermeyeceğiz”

Gülseren’de yemin töreni heyecanı yaşandı. Mesleki asteğmen ve çavuş celbi ant içerek görevlerine başladı. GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, tek bir santim vatan toprağını düşmana vermeyeceklerini vurguladı

45/3’üncü dönem mesleki asteğmen ve 45/4’üncü dönem çavuş celbi Gülseren Askeri Kışlasındaki yemin töreninde ant içerek görevlerine başladı.Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından tören, sancağın tanıtılması, ant içmenin icrası, celp adına Asteğmen Remzi M. Dalgıç'ın konuşması ve Çavuş Kürşat Akbaş'ın şiiri ile devam etti.Yaş kütüklerine dönem plaketlerinin çakılmasının ardından, başarılı personele ödülleri protokol tarafından takdim edildi.GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşmalarının ardından GMB halk dansları gösterisi, Mücahitler Marşının okunması ve tören geçişiyle tören sona erdi.GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu bugün askerlikteki en kutsal tören olan ant içme törenine katılan tüm askerlerin vatan savunmasında aldıkları ulvi görevi en iyi şekilde yerine getireceği yönündeki inancını belirtti.Topaloğlu, askerlerin atalarının başlattığı onurlu mücadelenin devamını sağlamak için görevlerinin başında olduklarını kaydederek, kendi görevlerinin de anne-babaların emanet ettiği evlatları fikren ve bedenen en iyi şekilde yetiştirerek geri göndermek olduğunu söyledi.Yeni asteğmen ve çavuşlara seslenen Topaloğlu, ant içerek kalben askerlik mesleğine olan bağlılıklarını tescillediklerine vurgu yaptı ve hayatları boyunca akıllarından çıkarmayacakları bu andın zor zamanlarda kendilerine yol göstereceğini kaydetti.Topaloğlu, yeni celbin de, Atatürkçü düşünce sistemine bağlı, attığını vuran, disiplinli, bilgi ve becerili, milli davayı benimsemiş, dürüst ve iyi askerlerden oluştuğunu belirterek, tek bir santim vatan toprağını düşmana vermeyeceklerini kaydetti. Yeni celbin yemin töreninin kutlu ve uğurlu olmasını dileyen Topaloğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla, Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş vatan savunmasında emek vermiş tüm mücahit ve mücahideleri sevgi, saygı ve rahmetle andığını ifade etti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da vatan, millet ve devletin bekası adına önemli bir gün olduğunu belirterek, Kıbrıs Türkünün çok şehit verip çok acılar çektiğini fakat Anavatan Türkiye'nin de desteğiyle bugünlere geldiğini kaydetti.Tatar, Türkiye ile birlikte Akdeniz'de oluşturulan yeni siyasetle birlikte milli menfaatleri en iyi şekilde korumaya devam ettiklerini söyleyerek, eşit egemenlik temelinde adil ve kalıcı bir bir çözüm istencinin ve federal çözüm yolunun artık geride kaldığının, BM Genel Kurul çalışmaları için Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'yla birlikte gidecekleri New York'ta da en yüksek tonda dile getirileceğini belirtti.Türk Ulusunun ve şanlı ordusunun bugüne kadar elde ettiği başarıların hiçbir zaman küçümsenemeyeceğini de vurgulayan Tatar, bundan sonraki görevin Devleti kurumlarıyla birlikte ileriye taşımak olduğunu söyledi.