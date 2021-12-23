Dr. Dizdarlı'dan Omicron varyantı ile ilgili bilgi ve öneriler

Emekli başhekim Dr. Bülent Dizdarlı, ülkemizde de görülen Covid-19’un son ortaya çıkan Omicron varyantı ile ilgili bilgi ve önerilerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Dr. Bülent Dizarlı’nın paylaşımı şöyle:

SON BİLGİLER ve ÖNERİLER

1- Omicron ülkemizde iki vaka olarak tespit edildiyse de bilmeliyiz ki bu sayı çok daha fazladır

2- Omicron diğer varyantlara göre 2 misli daha hızlı bulaşma ve dolayısıyla yayılma hızına sahiptir

3- Bulaşma hızındaki bu artışla toplum içerisinde daha çok insanın hasta olma olasılığı artıyor.

4- Semptomları özellikle aşısız veya booster dozlarını yaptırmamış olanlarda oldukça ağır geçiyor.

5- Daha önceden Covid geçiren insanların , Omicon’la tekrar hasta olma olasılıkları çok daha yüksektir.

6- Omicron’un , bilinen covid semptomlarına ek olarak en belirgin bulgusu boğaz kaşıntısıdır.

7- Omicron’un daha az öldürücü olduğu da belirginleşmeye başlamıştır. Ölüm oranı daha azdır. Ancak daha fazla insan hasta ettiğinden ölüm sayısının azalması beklenmemektedir.

8- Kapalı ortamlarda toplu olarak bulunmak hastalığın yayılması için en uygun koşulları sağlıyor. Lütfen yılbaşı etkinliklerinde dikkatli olalım

9- İlaç firmaları virüse karşı etkin ilaç üretme çalışmalarını yoğunlaştırmakta ve bazı firmalar acil kullanım onayı almakla beraber, Maske mesafe hijyen + aşı hâlen bilinen en iyi koruma kalkanlarımızdır

10- Hükümet hızlı yayılmaya karşı hazır olmak adına yatak ve sağlık personeli sayısını artırma çabası içinde olmalıdır.

