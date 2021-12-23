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Kelle "Meclis’te üretim ve ticaret alanından birilerinin olmasıyla bazı sıkıntılar aşılabilir"

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Kelle "Meclis’te üretim ve ticaret alanından birilerinin olmasıyla bazı sıkıntılar aşılabilir"
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 Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği  Başkanı Hüseyin Çavuş, Cumhuriyet Meclisi’nde üretim ve ticaret alanından milletvekillerinin bulunmasıyla bazı sıkıntıların aşılabileceğini söyledi.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’i ziyaret etti.

Çiftçiler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, tarımın en büyük tedarikçisinin Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın üyeleri olduğunu dile getiren Çavuş, ithalat ve ihracatta Oda ile yapılan yakın çalışma neticesinde ülke ekonomisine daha iyi hizmet verme imkanı bulduklarını kaydetti.

Ülke ekonomisinin ve şartlarının belli olduğunu söyleyen Çavuş, özellikle yaşanan bu zor süreçte herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.

Çavuş, Meclis’te üretim ve ticaret alanından birilerinin olmasıyla bazı sıkıntıların aşılabileceğini düşünerek bu yola çıktığını söyledi. 

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