Covid-19’dan bir kayıp daha

Covid-19 tanısıyla 12 Ağustos tarihinden bu yana Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören 80 yaşındaki Neyir Öznahit, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti



Korona virüs Kuzey Kıbrıs’ta bir can daha aldı. Covid-19 hastası 80 yaşındaki Neyir Öznahit yaşamını yitirdi.

Covid-19 tanısıyla 12 Ağustos tarihinden bu yana Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören ve önceki gün yoğun bakıma alınan 80 yaşındaki Neyir Öznahit Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Adnan Öznahit’in eşi olan Neyir Öznahit, biri merhum 4 çocuk ve 7 torun sahibiydi.

Neyir Öznahit’in cenazesi bugün Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

KKTC’de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49’a yükseldi.

