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Covid-19’dan bir kayıp daha

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Covid-19 tanısıyla 12 Ağustos tarihinden bu yana Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören 80 yaşındaki Neyir Öznahit, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

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Covid-19’dan bir kayıp daha
 
Korona virüs Kuzey Kıbrıs’ta bir can daha aldı. Covid-19 hastası 80 yaşındaki Neyir Öznahit yaşamını yitirdi.
Covid-19 tanısıyla 12 Ağustos tarihinden bu yana Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören ve önceki gün yoğun bakıma alınan 80 yaşındaki Neyir Öznahit Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Adnan Öznahit’in eşi olan Neyir Öznahit, biri merhum 4 çocuk ve 7 torun sahibiydi.
Neyir Öznahit’in cenazesi bugün Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
KKTC’de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49’a yükseldi.
 
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