Genç kadının sır dolu ölümü

Gazimağusa'da 21 yaşındaki Sophie Elizabeth, apartmanın 7. katından aşağı atlayarak intihar etti. Elizabeth’in ardında bir mektup bıraktığı belirtildi

Gazimağusa'da dün sabah 21 yaşındaki İrlanda uyruklu Sophie Elizabeth, apartmanın 7. katından aşağı atlayarak yaşamına son verdi.Gazimağusa'da Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Bilişim Bölümü öğrencisi olan 21 yaşındaki Sophie Elizabeth dün sabah saat 08.00 sıralarında okul kampüsünün karşısında kalmakta olduğu Park Tiera isimli apartmanın yedinci katından kendisini boşluğa bıraktı.Elde edilen bilgilere göre Sophie Elizabeth’in ardında bir mektup bıraktığı ve polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.