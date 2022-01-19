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COVID-19’dan bir günde dört ölüm

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Yoğun bakımda tedavi gören 55 yaşındaki Ayşe Hacıeyyüp, 82 yaşındaki Afet Yetiner, 70 yaşında Dalal Yamout ve 74 yaşındaki Dolunay Buranay, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Dört hastanın da aşısız olduğu öğrenildi

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COVID-19’dan bir günde dört ölüm

Ülkede COVID-19 kaynaklı dört kişi daha yaşamını yitirdi.
Pandemi Hastanesi, Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören dört kadın hasta dün yaşamını yitirdi.
55 yaşındaki Ayşe Hacıeyyüp, 82 yaşındaki Afet Yetiner, 70 yaşındaki Dalal Yamout ve 74 yaşındaki Dolunay Buranay, Covid-19 nedeniyle vefat etti.
Ayşe Hacıeyyüp’ün aşılarının üzerinden 6 ay zaman geçtiği, hatırlatma dozu aşısını yapmadığı bilgisi elde edildi. 
Afet Yetiner ve Dolunay Buran’ın aşısız olduğu, Dalal Yamout’un ise tek doz Sinovac aşılı olduğu, yani aşısız sayıldığı öğrenildi.
Dün yaşanan üç ölümle birlikte ülkedeki COVID-19 kayıp sayısı 154’e yükseldi.
Aslen Girneli olup uzun yıllar Lefkoşa’da ikamet eden 82 yaşındaki Afet Yetiner, bugün saat 12.00’de Ozanköy Mezarlığı’nda defnedilecek.
Enver Yetiner’in eşi olan Afet Yetiner, biri merhume üç evlat sahibi ve üç de torun sahibiydi.
Dolunay Buranay ise Mehmetçik bölgesinin sevilen hocalarından Kani Buranay'ın annesiydi.
Dolunay Buranay bugün, öğle namazı sonrası Girne Karaoğlanoğlu mezarlığına defnedilecek.
 
 
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