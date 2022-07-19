Covid-19 hatırlatma dozları önemli

UKÜ’lü Akademisyen Prof. Dr. Füsun Yıldız Covid-19 aşısı hatırlatma dozları hakkında açıklamalarda bulunarak, iki doz BioNTech aşısı olmuş kişilerin 2. dozdan en erken 4 ay sonra hatırlatma dozlarını olmalarının önemli olduğunu yineleyerek, “Üç doz Sinovac aşısı olmuş kişiler ise son dozdan en erken 3 ay sonra hatırlatma dozlarını (tercihen BioNTech) yaptırmaları önerilir”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Füsun Yıldız tüm dünyada Covid-19 vakalarının yeniden artış yaşandığını belirterek, aşılanmamış ya da Covid-19 hatırlatma dozları yapılmamış kişiler için önerilerde bulundu.Prof. Dr. Yıldız, hiç aşılanmamış kişilerin bir ay arayla iki doz BioNTech olmaları tavsiyesinde bulunarak sonrasında hatırlatıcı dozlar ile aşılanma sürecine devam etmeleri gerektiğini belirtti.Çeşitli nedenlerle primer aşı şeması yarım kalan kişilerin aşılamalarına kaldıkları yerden devam edilmesinin önemli olduğunu aktaran Yıldız, bu kişilerin hatırlatma dozlarının ise primer şemanın tamamlanmasından en erken 4 ay sonra yapılmasının önerildiğini kaydetti.Yıldız, iki doz BioNTech aşısı olmuş kişilerin 2. dozdan en erken 4 ay sonra hatırlatma dozlarını olmalarının önemli olduğunu yineleyerek, “Üç doz Sinovac aşısı olmuş kişiler ise son dozdan en erken 3 ay sonra hatırlatma dozlarını (tercihen BioNTech) yaptırmaları önerilir” şeklinde konuştu.Bazı bireylerin iki doz Sinovac sonrasında bir doz BioNTech aşısı olduklarını belirten Yıldız, bu kişilerin son aşıdan en erken 3 ay sonra ikinci doz BioNTech aşılarını olmaları tavsiyesinde bulundu.Yıldız, iki doz Sinovac ardından iki doz BioNTech aşısı olanların son aşıyı izleyen 4. aydan sonra hatırlatma dozu yapmalarının önemli olduğunu işaret ederek, “Özellikle 50 yaşın üzerinde olan kişilerin, hastalık veya ilaca bağlı bağışıklık yetersizliği olanların, altta yatan ciddi hastalığı (diyaliz uygulananlar, kalp yetmezliği, ileri AC yetmezliği ve siroz) bulunanların ve yüksek miktarda virüsle karşılaşma riski olan sağlık çalışanlarının hatırlatma dozu atlatılmamalıdır” dedi.Prof. Dr. Yıldız, üç doz BioNTech aşının risk gruplarında enfeksiyon gelişmesine ve ağır enfeksiyona karşı koruyuculuğunun Omicron döneminde 2-5 ay içinde zayıfladığını belirterek bu nedenle dördüncü doz aşının (ikinci hatırlatıcı doz) özellikle 60 yaş üstü, risk grubunda olan kronik hastalara ve bağışıklık yetmezliği olan kişilere uygulanmasının gündeme geldiği bilgisini paylaştı.Ayrıca genç, kronik hastalığı olmayan, bağışıklığı etkileyen bir durumu olmayan bireyler için de açıklamalarda bulunan Yıldız, bu kişiler için mevcut bilgiler ışığında üç dozun muhtemelen yeterli olacağını belirtti.Yıldız, Covid-19 aşılarının yapılmasının önemli olduğunu ancak aşıya ek olarak maske kullanımına da önem gösterilmesi gerektiğini aktararak, “Aşı dışı önlemlerin de uygulamaya konulması ile yaşamakta olduğumuz son Omicron dalgasında hastaneye yatış ve ölümlerin azaltılmasında en etkili önlem olacaktır” ifadesini kullandı.