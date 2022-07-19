Bolu'da 20 çocuk zehirlendi 8'i yoğun bakımda

Bolu'da zehirlenme belirtisi gösterip, hastaneye kaldırılan 20 çocuktan durumu ağır olan 8'i Ankara'ya sevk edildi. Vaka sayısı artarken, bazı yetişkinler de hastaneye kaldırıldı. Zehirlenmenin kaynağı tespit edilmeye çalışılıyor.

Bolu’ya bağlı Yuva köyünde Kurban Bayramı’nın son gününde bazı çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye götürülen 20 çocuğun ilk belirlemelere göre zehirlendiği anlaşıldı. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu tespit edildi.

Teşhisin ardından çocuklardan 8’inin durumu ağırlaştı. Ankara’ya sevk edilen 8 çocuk, çeşitli hastanelerde yoğun bakıma alındı. Vaka sayısı artarken, bazı yetişkinler de tedavi altına alındı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de çocukların içtiği su ile yediği yiyeceklerden numune aldı.

‘ZEHİRLENMENİN KAYNAĞI TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR’

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 20 çocuğun zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını ifade ederek, “8 çocuk, şu anda sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyorlar. Kurban Bayramı’nın 4’üncü günü olmuş. Zehirlenmenin kaynağı tespit edilmeye çalışılıyor.

Su kaynaklı olup olmadığına bakılıyor. Aslında köyde, sularla ilgili klorlama da yapılıyor. Tedbirler alınıyor. Tüm incelemeler sürüyor. Gıda ürünlerinden de numuneler alındı. Bu durum daha çok çocuklarda görüldü. Bu durumu tespit etmeye çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı ile görüştük, inceleme için ekip gelecek” dedi.

‘DOKTORLAR KESİN BİR TEŞHİS KOYAMIYOR’

12 yaşındaki oğlu hastanede tedavi gören Sezgin Aydoğan, “İlk etapta belirtileri şiddetli karın ağrısı, kanlı ishal, akabinde halsizlik gibi şeyler tetikliyor. 2 gün önce geldik. Doktorlarımızın kontrolü sonrasında yatış kararı aldık. Doktorlar, kesin bir teşhis koyamıyor.

Bağırsak enfeksiyonu ile alakalı olabileceğini söylüyorlar. Tedavi süreci burada devam ediyor. Neden olduğu konusunda bir şey diyemiyoruz. Sudan da olabilir. Başka bir şeyden de olabilir. Araştırılmasının yapıldığı söyleniyor” diye konuştu.





“ANNEMİN DURUMU CİDDİ”

Kayınvalidesi ile annesi rahatsızlanan Sedat Keskinkılıç ise “Rahatsız olan annem ve kayınvalidem. Dün de üniversiteye oğlumu götürdüm. Oğlum da bir şey yok ama mahallede var. Annemin durumu ciddi. Bayramın 4’üncü gününden beri yatıyor. Kayınvalidem de bugün rahatsızlandı. Onun da yatışını yaptık. Neden olduğunu bilemiyoruz. Annem harici kimsede yok. Aynı besinler, aynı ortam. Nedenini bilemiyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)