Covid-19 bugün üçüncü canı aldı

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlere bugün üçüncü kişi eklendi.
Pandemi Hastanesinde tedavi gören 68 yaşındaki aşısız hasta Seçkin Sönmez hayatını kaybetti.
Seçkin Sönmez, öldürüldükten 4 buçuk sene sonra 6 Ocak 2019 tarihinde Ercan Havaalanı yakınlarında bulunan 40 Yaşındaki Vietnamlı Dam Thi Hop cinayetiyle ilgili tutuklu bulunuyordu.
Cezaevinde COVID-19 olan Seçkin Sönmez, Pandemi Hastanesine kaldırılmış, yoğun bakım servisine alınmıştı.
Sönmez'in hayatını kaybetmesi sonucu ülkede Covid-19 nedeniyle ölen kişi sayısı 121'e ulaştı.