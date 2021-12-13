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Covid-19 bugün üçüncü canı aldı

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Covid-19 bugün üçüncü canı aldı
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Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlere bugün üçüncü kişi eklendi. 
Pandemi Hastanesinde tedavi gören 68 yaşındaki aşısız hasta Seçkin Sönmez hayatını kaybetti.

Seçkin Sönmez, öldürüldükten 4 buçuk sene sonra 6 Ocak 2019 tarihinde Ercan Havaalanı yakınlarında bulunan 40 Yaşındaki Vietnamlı Dam Thi Hop cinayetiyle ilgili tutuklu bulunuyordu.

Cezaevinde COVID-19 olan Seçkin Sönmez, Pandemi Hastanesine kaldırılmış, yoğun bakım servisine alınmıştı.
Sönmez'in hayatını kaybetmesi sonucu ülkede Covid-19 nedeniyle ölen kişi sayısı 121'e ulaştı.

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