Osman Karakaş sevenlerini üzdü

Ülkemizin ilçelerinden biri olan İskele sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Trabzonlu olan ve uzun yıllardır İskele’de yaşayan Osman Karakaş dün hayatını kaybetti.

1961 doğumlu olan Osman Karakaş çevresine yardımseverliği ve şakalarıyla bilinmekteydi.

Karakaş bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında defnedildi.

