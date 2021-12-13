banner583
banner753
TUFAD elemanlarını onurlandırdı
TUFAD elemanlarını onurlandırdı
2 0
34 0
 
En çok oy Akansoy’a
En çok oy Akansoy’a
70 0
Karadağ’a lider döndüler
Karadağ’a lider döndüler
23 0
Max Verstappen dünya şampiyonu
Max Verstappen dünya şampiyonu
12 0
Dörtyol kaçtı, Gençler Birliği yakaladı
Dörtyol kaçtı, Gençler Birliği yakaladı
86 0
Belediye başkanı, kar yağmasını yasakladı
Belediye başkanı, kar yağmasını yasakladı
96 0
banner661
banner726

Osman Karakaş sevenlerini üzdü

banner476

banner714
Osman Karakaş sevenlerini üzdü
banner721
Ülkemizin ilçelerinden biri olan İskele sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Trabzonlu olan ve uzun yıllardır İskele’de yaşayan Osman Karakaş dün hayatını kaybetti.
1961 doğumlu olan Osman Karakaş çevresine yardımseverliği ve şakalarıyla bilinmekteydi.
Karakaş bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında defnedildi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.