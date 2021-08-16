Yoldan çıktı bariyerlere çarptı

Murat ASLAN
Lefkoşa Mağusa anayolunda bugün meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.
Kaza saat 10.15 sıralarında Borusan Ormanı önünde meydana geldi.
25 yaşındaki Muhammad Hasan, yönetimindeki ZMH129 plakalı kiralık araçla batıya doğru seyrederken, dikkatsizliği sonucu yoldan çıkıp orta refüj içerisine düştü ve ardından bariyerlere çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.