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Yoldan çıktı bariyerlere çarptı

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Lefkoşa Mağusa anayolunda yoldan çıkan araç orta refüj içerisine düştü ve ardından bariyerlere çarptı

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Yoldan çıktı bariyerlere çarptı
Murat ASLAN
Lefkoşa Mağusa anayolunda bugün meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.
Kaza saat 10.15 sıralarında Borusan Ormanı önünde meydana geldi.
25 yaşındaki Muhammad Hasan, yönetimindeki ZMH129 plakalı kiralık araçla batıya doğru seyrederken, dikkatsizliği sonucu yoldan çıkıp orta refüj içerisine düştü ve ardından bariyerlere çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
 
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