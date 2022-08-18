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Corona virüs bilinç bulanıklığı ve bunamayla bağlantılı

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COVID-19'a dair yayımlanan bir araştırma, hastalığın 2 yıla kadar bilinç bulanıklığı, bunama ve psikozla bağlantılı olduğunu ortaya koydu

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Corona virüs bilinç bulanıklığı ve bunamayla bağlantılı

Lancet dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, corona virüse yakalanan milyonlarca kişi, diğer solunum yolu hastalıklarını geçiren kişilere kıyasla, hastalıktan 2 yıl sonra daha fazla nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlık riskiyle karşı karşıya. Söz konusu rahatsızlıklar ise bilinç bulanıklığı, bunama ve psikoz.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre araştırma ayrıca, hastalığa yakalanan kişilerde kaygı bozukluğu ve depresyon riskinin de daha fazla olduğunu ancak bunların, hasta olduktan sonraki 2 ay içinde azaldığını ortaya koydu.

Pandeminin başından bu yana, dünya çapında yaklaşık 600 milyon COVID-19 vakası kayda geçti. Hastalığı atlatanların artan nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklarla karşılaştığına dair veriler bulunuyor.

Önceki çalışmalar, insanların enfeksiyondan sonraki ilk 6 ayda çeşitli nörolojik ve zihinsel sağlık koşullar açısından daha yüksek risklerle karşı karşıya olduğunu bulmuştu. Ancak şimdiye kadar, riskleri daha uzun bir süre boyunca inceleyen büyük ölçekli bir veri yoktu.
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