KTÖS "Hem antidemokratik, hem de yasa tanımaz uygulamalarla eğitim yönetilemez"

Her türlü öğretim ve eğitim etkinliğinin Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimi altında olması gerektiği kuralının bakanlığın izni olmadan herhangi bir eğitim faaliyetinin başlatılamayacağı veya yapılamayacağını gösterdiğini kaydeden Baybora, "Hem antidemokratik, hem de yasa tanımaz uygulamalarla eğitim yönetilemez" dedi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında dini eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanlığına sordukları sorulara yanıt verilmediğini belirterek, eleştirilerde bulundu.

Sendikanın, Bakanlıktan bilgi talep ettiği konular arasında kaç Kuran kursuna izin verildiği, kursların eğitim yerleri, amacı ve plan-programlarının ne olduğu, nasıl denetlendiği yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığını asli görevlerini yapmaya davet eden Baybora, “Eğer yapmayacaklarsa da istifanın bir erdem olacağını yineleriz” ifadelerini kullandı.

-Kuran kurslarıyla ilgili 4 Temmuz tarihinde bilgi talep ettik

Baybora yaptığı yazılı açıklamada, sendikanın 4 Temmuz tarihinde Bilgi Edinme Hakkı Yasası’ndan hareketle yaz aylarında düzenlenen Kuran kurslarıyla ilgili bilgi talep ettiğini belirterek, henüz bilgi taleplerine yanıt verilmediğini kaydetti.

Mustafa Baybora, Anayasa Mahkemesi’nin geçtiğimiz yıl aldığı Din İşleri Dairesi’yle ilgili hafızlık ve Kuran kurslarını da ilgilendiren karara atıfta bulunarak, din eğitimi ve dini eğitimin de devletin gözetim ve denetim yetkisine dahil olduğunu belirtti.

Her türlü öğretim ve eğitim etkinliğinin Milli Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimi altında olması gerektiği kuralının bakanlığın izni olmadan herhangi bir eğitim faaliyetinin başlatılamayacağı veya yapılamayacağını gösterdiğini kaydeden Baybora, sadece izin almakla denetim ve gözetim hakkının yerine getirildiğini kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Baybora, “İzin aldıktan sonra denetim ve gözetim görevinin yapılabilmesi için kursun amacı, plan-programı, eğiticilerin nitelikleri, eğitim yeri ve ortamı da Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimine tabi olmadığı müddetçe, verilen iznin Anayasa’nın 23. ve 59. maddelerinin kapsamından çıkacağı çok açıktır.” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre sendikanın Bilgi Edinme Hakkı Yasası’ndan bakanlığa sorduğu sorular şöyle:

“Milli Eğitim Bakanlığı yaz aylarında düzenlenmek üzere kaç tane Kuran kursuna izin vermiştir? Milli Eğitim Bakanlığı’nın izin verdiği bu kursların eğitim yerleri neresidir? Milli Eğitim Bakanlığı’nın izin verdiği kursların amacı ve plan-programları nelerdir? Milli Eğitim Bakanlığı’nın izin verdiği bu kursların eğiticilerinin nitelikleri nelerdir? Milli Eğitim Bakanlığı izin verdiği bu kursları ne sıklıkta denetlemektedir? Milli Eğitim Bakanlığı’nın izin verdiği bu kursları denetleyecek ve bu konuda uzman denetmeni var mıdır? Varsa, kimlerdir? Milli Eğitim Bakanlığı’nın izin verdiği bu kursların güncel ve/veya geçmiş denetleme raporlarının sonuçları nelerdir?”

Baybora, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘yaz ayları boyunca eğitimin niteliğiyle ilgili sendikanın ortaya koyduğu raporlar üzerinde çalışmak ve bu gibi eğitim ortamlarının denetim ve gözetimini sağlamak yerine öğretmeni itibarsızlaştırmayı ve öğretmen haklarını hedef almayı tercih ettiğini’ iddia etti.

Milli Eğitim Bakanlığını asli görevlerini yapmaya bir kez daha davet eden Baybora, “Eğer yapmayacaklarsa da istifanın bir erdem olacağını yineleriz” ifadelerini kullandı.

