Cihan Kombos korona virüse yakalandı

Cihan Kombos, antijen testinin pozitif çıktığını duyurdu





UBP'nin önemli isimlerinden biri olan ve adı önümüzdeki seçimlerde milletvekilliği adaylığı ile sıkça anılan Cihan Kombos, sosyal medya hesabından antijen testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Cihan Kombos’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

“Sevgili arkadaşlar; her ne kadar da; bu yazıyı yazmaktan büyük üzüntü duysam da; dile getirmenin ve ifade etmenin bir sosyal yükümlülük olduğunun bilincindeyim.

Çağımızı saran ve dünyanın bile başedemediği: “coronavirüs” hastalığı: maalesef ki; benim evime de girmiştir. Dün gece (önceki gece) yapmış olduğum antijen testim pozitif çıkmıştır.

Şu an itibarı ile; Sağlık Durumum oldukça iyidir ve bilekliğimi takıp, ev karantinasına girmiş bulunmaktayım. Anneciğimi: tedbir amaçlı (rahatsız olduğundan dolayı) ve sürekli kontrol altında bulunması için; hastanede tutmaktayız. Ailemiz gibi olan bakıcımız ise; sıkı tedbirlerle yanındadır.

Eşim de negatif olup, Mağusa’daki evimizde korunmaktadır.

Lütfen ama lütfen; aşılarımızı yapalım ve maske-mesafe kurallarına; daha da sıkı uymaya çalışalım. Ve, şunu bilelim ki: hepimiz yakın bir zaman içinde, bu hastalığa illaki yakalanacağız; biz değilsek bile; yakın bir aile ferdimiz, akrabamız..v.s…

Dolayısı ile; kimseyi dışlamadan, bu hastalığın bir dünya çıkmazı olduğu bilincini taşıyarak ve soğukkanlı-dirayetli olarak; bu zor dönemi atlatacağımıza olan inancım tamdır.

NOT: 1 Eylül öğlen saatlerine kadar evde izole olacağım.

Hepinize sağlıklı günler ve esenlikler diliyorum…