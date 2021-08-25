Gençlerin yüzde 70’si aşısız

Ülkede bir doz ve çift doz aşı olanlarının ortalaması yüzde 55’te kaldı. 20-40 yaş arası aşı olma oranı ise yüzde 30’u geçmedi



Kuzey Kıbrıs’ta vatandaşların Temmuz ayına kadar yüzde 70’inin aşılanmış olacağı açıklanmıştı ama bu hedefin çok gerisinde kalındı. Bir doz ve çift doz aşı olanlarının ortalaması yüzde 55’te kaldı.

Ülkede aşı bolluğu var ama bu aşılar depolarda bekliyor. Pandemi Hastanesi’nden alınan verilere göre, hastanede yatanların yaklaşık yüzde 60-70’i, yoğun bakımda yatanların ise yaklaşık yüzde 90-95’i aşısız.

Özellikle gençler aşı olmamakta diretiyor. Ülkedeki 20-40 yaş arası vatandaşların şu anda aşı olma oranı yüzde 30’u geçmedi. Bir diğer değişle genç kuşağın yüzde 70’i halen daha aşılanmadı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son haftalarda artan Covid-19 vakalarına ve aşılanma oranının yetersizliğine dikkat çekerek, “Aşı olun” çağrısına bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Covid-19 tedbirleri ve yüz yüze eğitimin başlamasına ilişkin alınacak tedbirleri değerlendirdikleri bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirme toplantısının ardından, demeç veren Cumhurbaşkanı Tatar, sürecin atlatılması için hedeflenen toplumun yüzde 70’inin aşılanması oranına henüz ulaşılamadığını, bu sayının bir doz ve çift doz aşı olanlarının ortalaması alındığında, yaklaşık yüzde 55’te kaldığını belirtti.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDEN 532 BİN, AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN 173 BİN AŞI ALDIK”

Tatar, salgınla mücadelenin en zor kısmı olan aşı bulma sürecinin atlatıldığını, 532 bin adet Türkiye Cumhuriyeti’nden, 173 bin adet ise Avrupa Birliği’nden aşı alındığını, buna rağmen aşılanmaya gelenlerin istenilen süratte olmamasından dolayı beklenilen orana ulaşılamadığını belirterek, söz konusu virüsün sürekli değiştiğini, geliştiğini, yeni varyantların çoğalmasıyla, aşının dahi yakalayamayacağı durumlar olabileceğini ifade etti.

Tatar, tüm bu gelişmelerle birlikte, yüzde 70 oranında aşılanmanın da yetmeyeceğini, uzmanların yüzde 80’lere çıkılması gerektiğini söylediğini ifade etti.

Pandemi Hastanesi’nden alınan verilere göre, hastanede yatanların yaklaşık yüzde 60-70’inin, yoğun bakımda yatanların ise yaklaşık yüzde 90-95’inin aşısız olduğu bilgisini aldığını kaydeden Tatar, halka şu şekilde çağrıda bulundu:

“Aşılanmayı ihmal etmeyelim. Etrafımızdaki insanları cesaretlendirelim. Batıl inanç ya da farklı bir takım yanlış hissiyatlarla, ‘aşı olursam ilerde çocuğum olmayacak’ ya da ‘aşı olursam bana kod takacaklar, ne yaptığımı, ne ettiğimi izleyecekler’ gibi söylemler hep hikayedir. Dünyada milyarlarca insan aşı olmuştur. Çözüm bu olmasa, bu kadar insan aşı olmazdı”

“20-40 YAŞ ARASI, GENÇ KUŞAĞIN, HALEN DAHA YÜZDE 70’İ AŞILANMAMIŞ”

Kendisine verilen bilgiye göre, ülkedeki 20-40 yaş arası vatandaşların şu anda aşı olma oranının yüzde 30’u geçmediğini, yani genç kuşağın yüzde 70’inin halen daha aşılanmadığını belirten Tatar, “ Demek ki gençler kendilerine aşırı güveniyorlar, bir yakalanma olursa hafif atlatırız beklentisi içerisindeler. Böyle bir durum yoktur çünkü bilim dünyasından gelen bilgiler, hastalığın nasıl atlatılacağının kişini bünyesine göre değiştiğini, tahmininin zor olduğunu göstermektedir. Hastalık sonrasında kalıcı bir takım hasarlar da olabilir. Aşısız olup, süreci çok ağır geçirenler vardır. Cumhurbaşkanı olarak bunları söylemek vazifemdir” diye konuştu.

Gençlerin, sadece kendilerinden sorumlu olmadığını, bulaştıkları takdirde evlerindeki, çevrelerindeki yaşlılara da bulaştırıp, onların hayatlarını riske atabileceklerine değinen Tatar, gelinen aşamada salgından korunmanın kişisel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu hatırlattı ve şunları ekledi:

“Bu durumda ısrarla aşılanmayanlar, kendilerini izole etsinler. O zaman diyecek bir şey yok. Ama Dünya Sağlık Örgütü’nden bu konuda açıklama var. Bbunun vatandaşlık borcu olduğuna dair açıklaması var. Sen “ben böyle düşünüyorum” deyip, anneannene, dedene bulaştıramazsın. Onların hayatlarını riske atamazsın.”

Cumhurbaşkanı Tatar, vakaların neden arttığına bakıldığında, aşısız ve PCR testsiz girişin mümkün olmadığı, aşırı yoğunlukta müşteri kabul eden ve bulaş riskinin fazla olduğu eğlence yerlerinde kurallara uyulmadığından dolayı hastalığın çoğalıp, topluma yayıldığı şeklinde bilgi aldığını belirtti ve bu tür yerlere denetimin şart olduğunu söyledi.

Ancak, açılım ve normalleşme süreciyle birlikte Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastanelerin, sadece salgın vakalarıyla değil, diğer tüm tedavi ve ameliyatları da gerçekleştirdiklerine işaret eden Tatar, son haftalarda artan vaka sayılarıyla birlikte hastanelerde bir yoğunluk yaşandığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı personel sayısını göz önüne alınca, Bakanlık ekiplerinin sürekli olarak bütün iş yerlerini, eğlence yerlerini, restoranları denetleme kapasitesi ve gücü olmadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, denetimlerin aynı zamanda belediyeler tarafından da yapılması gerektiğini, yasalara göre belediyelerin de bu konuda sorumlulukları olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, son olarak, “Artık herkes elini vicdanına koysun, mantığını kullansın. . Hepimiz aynı gemideyiz. Kimse bana bir şey olmaz demesin. Bu durum artık kapımızı çalmıştır. Herkeste olabilir. En yakınlarımızda olabilir. Tekrar söylüyorum aşılanmak şart, aşılanmayanlar risktedir” diye uyardı.

