banner762
banner815
14 0
Hamitköy göleti de kurudu
Hamitköy göleti de kurudu
9 0
 
İskele’de 4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği başladı
İskele’de 4. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği başladı
14 0
28 0
Larnaka Gençler Birliği yönetimi antrenörlerle sözleşme imzaladı
Larnaka Gençler Birliği yönetimi antrenörlerle sözleşme imzaladı
23 0
KTSYD üyeleri bilgilerini tazeledi
KTSYD üyeleri bilgilerini tazeledi
15 0
Dipkarpaz Zaferburnu yolunda yangın korkuttu
Dipkarpaz Zaferburnu yolunda yangın korkuttu
11 0
banner797

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı...

banner476

Tüm okul çalışanlarının, 6 yaş ve üzeri öğrencilerin sınıflarda ve kapalı alanlarda maske takması zorunlu

banner825
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları açıklandı...
 

 

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda tüm okul çalışanlarının, 6 yaş ve üzeri öğrencilerin sınıflarda ve okulların diğer tüm kapalı alanlarında maske takması zorunlu olacak.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Komite kararları arasında yeni eğitim öğretim yılına yönelik kurallar da yer aldı.

Bu kapsamda, sınıflar ve okulların kapalı alanlarında ayrıca okul otobüslerinde öğrenci, öğretmen, şoför ve gözetmenlerin maske takması zorunlu kılındı. 

Bulaşıcı Hastalıklar Komitesi, 4-6 yaş arası öğrencilerin ise sınıf içerisinde ve kapalı alanlarda maske takması önerisinde bulundu.

Sınıfların ve okullardaki diğer tüm kapalı alanların (öğretmen odaları vb.) havalandırması ve dezenfeksiyon kurallarına uyulması gerektiği belirtildi.

Ailede Covid-19 pozitif olması halinde pozitif kişi ve çocuğun aşısız olması durumu hariç, çocuk okula devam edecek.



-Testler



Sağlık Bakanlığı tarama programı oluşturarak okullarda random tarama testi yapacak.

Sınıf öğretmenleri sınıf girişlerinde öğrencilere semptom sorgulayarak  ateş, öksürük, boğaz ağrısı vb. semptomu olan öğrenciler  test yapmaya gönderilecek.



-Dezenfeksiyon / El Temizliği



Okul Pandemi Kurulları tarafından el temizliği ile ilgili eğitim verilecek. Su ve sabun kullanımı özendirme eğitimleri verilecek gerektiğinde dezenfeksiyon kullanılacak. 

Okul yönetiminin uygun göreceği yerlere el dezenfektanı konulması gerekiyor (kantin, yemekhane vb.). Özellikle 5 yaş ve altı okul öncesi eğitim kurumları mutlaka dezenfeksiyon kullandıracak.


 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.