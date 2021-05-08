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Bugün karantinada pozitifleşen vaka sayısı yükseldi

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Bugün karantinada pozitifleşen vaka sayısı yükseldi

KKTC'de 8276 test yapıldı, 28'i yerel 41 pozitif vakaya rastlandı. 

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 kişi havayolu ile gelirken, 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslıları olarak saptandı.

Vakalardan 10'u Lefkoşa, 4'ü Gazimağusa, 11'i Girne, 1'i İskele, 2'si Güzelyurt bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa : Ortaköy-1/ Gönyeli-3 / Göçmenköy-1/Haspolat-1 / K.Kaymaklı-3 / Alayköy-1

Girne : Girne Merkez- 4/ Zeytinlik-2/ Karaoğlanoğlu-5

Gazimağusa : Gazimağusa Merkez-1 / Gülseren-2/ Karakol-1

İskele : Ağıllar Köyü-1

Güzelyurt : Güzelyurt Merkez- 2

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