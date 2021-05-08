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Palm Beach plajında bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi

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Palm Beach plajında bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Gazimağusa'nın Palm Beach Plajı'nda akşam üzeri boğulma tehlikesi geçiren şahış çevredikler tarafından kurtarılırken, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alındı.
Polisten verilen bilgiye göre bugün, saat 17:30 raddelerinde Gazimağusada, Palm Beach plajında, plajdan yaklaşık 70 metre deniz içerisinde yüzmekte olan 20 yaşındaki Friday Solamon boğulma tehlikesi geçirdi. Adı edilen çevreden bulunanların yardımı ile denizden çıkarılarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastenesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
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