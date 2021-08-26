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Birçok hastanın durumu ağır

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Acil Durum Pandemi Hastanesinde 70 yaş ve üzeri 16 hasta bulunuyor. Birçoğunun durumu ağır

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Birçok hastanın durumu ağır
 
Ülkede vaka sayısı artarken, tırmanışa geçen sayılarla beraber Acil Durum Pandemi Hastanesinde yoğun bakım da doluyor.
Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Raşit Bedevi, yoğun bakım servisinde 70 yaş ve üzeri 16 hastanın bulunduğunu ve birçoğunun da durumlarının ağır olduğuna işaret etti.
Çift dozlu 5 hastanın da olduğunu ifade eden Bedevi, “Yoğun bakıma yatışta bu rakamları ilk kez görüyoruz. Çok ağır hastalarımız var, giderek hasta sayımız artıyor” dedi.
Raşit Bedevi, dün itibarı ile yoğun bakımda 16 kişinin olduğunu ve durumlarının ağır seyrettiğini kaydetti.
Çift doz aşılı 70 yaş altında 6 hastanın yoğun bakımda olduğunu ifade eden Bedevi, 70 üzeri birçok hastanın durumlarının ağır olduğunu ve tedavi görenlerin de aşılı olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz aylara göre yoğun bakıma yatışlarda ciddi bir artış olduğunu belirten Doktor Bedevi, “Birkaç aydır yoğun bakıma yatışlarda artış olduğu gözlemlenmekte” dedi.
 
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