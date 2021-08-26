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Gerekli tedbirleri acilen alın

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Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci, “Kurultaya değil salgına odaklanın” ifadelerini kullandı

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Gerekli tedbirleri acilen alın

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Başhekimi Ceyhun Birinci, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
Dr. Birinci, bir süre önce Koronavirüs salgınında vakaların artacağı yönünde bir uyarı yaptığını hatırlatarak, vakaların artış sebeplerinin belirlenip düzeltilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Vakaların 200’lü rakamları aşması halinde sağlık altyapısının zorlanacağına da işaret eden Dr. Birinci, “Zaten uzun süreden beri çok zor şartlarda çalışan, maksimum enerjisini ortaya koyan sağlık çalışanlarımızı kutlarım… Onlara daha fazla yük bindirmeyelim” dedi.
“Gerekli tedbirleri acilen alın” diyen Dr. Ceyhun Birinci, “Salgın yönetimi ciddi bir iştir, meslek örgütlerinin de Tabipler Birliğinin de uyarılarını dikkate alın. Geç kalmadan aşılanmayı hızlandırın. Kurultaya değil salgına odaklanın” ifadelerini kullandı.
 
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