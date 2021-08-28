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Aslanköy'de büyük tedirginlik

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Aslanköy'de büyük tedirginlik

Paşaköy Belediyesi'ne bağlı köylerden Aslanköy'de çocuklar arasında görülen Koronavirüs vakaları köyde tedirginliğe neden oldu.

Beş gün önce ilk vakaların görülmesinin ardından bugün köyde COVİD-19'a yakalananların sayısının arttığı belirtildi ancak kesin rakam açıklanmadı.

Köyde yarın Sağlık Bakanlığı ekiplerinin tarama yapacağı öğrenildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Aslanköy’ün de bağlı olduğu Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, vakaların çoğunun çocuk olduğunu ancak kesin rakamı bilmediğini ifade etti. Tülücü, yarın sabah 10.00’dan itibaren köyde tarama testleri yapılacağını açıkladı.

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