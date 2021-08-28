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Güney'de vaka sayısında düşüş

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Güney'de vaka sayısında düşüş
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte koronavirüs 1 can daha aldı, 213 yeni vaka tespit edildi. 
Rum Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre bugünkü ile birlikte toplam can kayıpları 497'ye yükseldi. 
Bugün toplam 47 bin 772 testten 213'ü pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 113 bin 69'a ulaştı. Tedavi gören hasta sayısı 157, durumu ciddi olanların sayısı 59, 21'i entübe olarak açıklandı.  
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