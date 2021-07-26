“Türkiye'nin adımları yasa dışı”

Türk tarafının Kapalı Maraş’la ilgili adımları, BM Güvenlik Konseyi tarafından kınanırken, AB, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İngiltere ve ABD’den tepkiler yükseldi





Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kapalı Maraş’la ilgili tutumu, BM Güvenlik Konseyi tarafından kınandı.

BM açıklamasında “Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'ta Türk(iyeli) ve Kıbrıslı Türk liderlerin 20 Temmuz 2021'de kapalı Maraş bölgesinin bir bölümünün yeniden açılmasına ilişkin açıklamasını kınar” denildi.

Avrupa Birliği, ABD, İngiltere ve Yunanistan'dan da Maraş adımına tepki yükselirken, Türkiye'nin adımlarının 'kabul edilemez ve yasa dışı' olduğu öne sürüldü.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Maraş’la ilgili Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının yaptığı açıklamaları ve girişimleri kınayan bir açıklama yaptı.

BM Güvenlik Konseyi, Maraş’la ilgili kararlarını anımsattı.

Tek yanlı girişimleri kınayan BM Güvenlik Konseyi, Maraş (Varosha)’ya yönelik geçen yıl ekim ayından beri atılan tüm adımların ve yapılan girişimlerin derhal geri alınması çağrısında da bulundu.

Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’ta federal çözümle ilgili Genel Sekreter’in çabalarına destek belirterek, siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon esasında Kıbrıslıların isteklerine uygun adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüm taahhüdünü teyit etti.

“ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kapalı Maraş’la ilgili sözlerine Avrupa Birliği, Yunanistan, Güney Kıbrıs, İngiltere ve ABD’den tepkiler yükseldi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin amacının bölgenin statüsünü değiştirmek olduğunu açıkça gösterdiğini iddia etti. Anastasiadis bu hamleyi ‘kabul edilemez ve yasa dışı’ olarak adlandırdı. Anastasiadis, “Erdoğan’a şu güçlü mesajı göndermek istiyorum. Atacağı adımlar ve talepleri kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Anastasiadis, Kapalı Maraş’ın kontrolünün Birleşmiş Milletler’e verilmesi çağrısı yaptı.

YUNANİSTAN: “ABD’Yİ BİLGİLENDİRDİK”

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin söz konusu adımlarının en güçlü şekilde kınandığını duyurdu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland ile telefon görüşmesi yaptığını söylerken, Türkiye’nin yasa dışı eylemleri konusunda bilgi verdiğini aktardı.

İNGİLTERE: “TANSİYONU YÜKSELTMEYİN”

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi İngiltere, konunun acil olarak diğer konsey üyeleriyle birlikte tartışılması gerektiğini belirtirken, durumun endişe verici olduğuna dikkat çekti. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İngiltere, tüm taraflara Kıbrıs anlaşması uyarınca adadaki tansiyonu yükseltecek herhangi bir adım atmamaları çağrısı yapıyor” denildi.

BORRELL: “ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI”

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ın açıklamalarının Kıbrıs’ın statüsünü değiştirmeye yönelik tek taraflı kararlar olduğunu söyledi. Adada tansiyonun yükselmesi riski bulunduğunu öne süren Borrell bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Borrell, AB’nin uluslararası hukuka aykırı, tek taraflı eylemlerden ve provokasyonlardan kaçınılması çağrısı yaptığını söyledi.

ABD: “GÜÇLÜ BİR YANIT VERİLECEK”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da gündemin sıcak maddesine ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan duyurunun provokatif ve kabul edilemez olduğunu savunan Blinken, “ABD ortak görüşe sahip olduğu ülkelerle birlikte çalışarak, endişe verici bu durumu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde görüşecek, güçlü bir yanıt verilmesi çağrısı yapacaktır” dedi.

Rusya: “Varoşa’daki Türk kışkırtmalarından endişe duyuyoruz”

Rusya Dışişleri Bakanığı Sözcüsü Maria Zakharova, “ülkesinin Varoşa’daki Türk kışkırtmalarından endişe duyduğunu” söyledi.

Yapılan basın açıklamasına göre Zakharova, perşembe günü Moskova’nın Varoşa’nın askeri statüsünün değişikliğine ve Kıbrıs’ın bölünmesi düşüncesine açıkça karşı olduğunu ifade etti.

Sözcü Zakharova, Moskova’nın Kıbrıs’ta, Varoşa’daki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin önceki kararlarına karşı her türlü kabul edilmez, tek yanlı girişimlerden büyük endişe duyulduğunu vurguladı.

Bu tür girişimlerin Kıbrıs müzakerelerinin başlamasında zorluklar yarattığına işaret eden Zakharova, Moskova’nın Kıbrıs sorununa uluslararası yasal çerçeve esasında bir çözüm bulunmasına yönelik sabit görüşünü tekrarladı.

BM: GUTERRES DE GELİŞMELERDEN "DERİN ENDİŞE" DUYUYOR

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de gelişmelerden "derin endişe" duyduğu kaydedildi.

Guterres'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Tarafların, kalıcı bir anlaşma arayışını tehlikeye atacak, tek taraflı adım atmaması konusunda Genel Sekreter'in defalarca çağrı yaptığı" vurgulandı.

Sözcü Ferhan Hak, kapalı Maraş bölgesi ile ilgili Birlemiş Milletler'in duruşunun değişmediğini, varolan Güvenlik Konseyi kararları ile hareket edildiğini söyledi.

FRANSA: ERDOĞAN'IN KIBRIS'TAKİ 'PROVOKASYONUNDAN' DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ

Fransa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs'ta yaptığı 'iki devletli çözüm' ve kapalı Maraş konusundaki açıklamalarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, 'provokasyon' ve 'tek taraflı yaklaşım' olarak nitelediği Erdoğan'ın sözlerinden üzüntü duyduğunu kaydetti.

Açıklamada "Fransa, Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı bir çözümü için müzakerelerin acilen yeniden başlatılması için gerekli olan güvenin yeniden tesis edilmesini zedeleyen ve bir provokasyon teşkil eden bu tek taraflı ve eşgüdümsüz adımdan derin üzüntü duymaktadır" ifadelerine yer verildi.

