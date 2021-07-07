Akay Optik direktörü pozitif çıktı

Girne Akay Optik Direktörü Seza Akay Enisiz, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Enisiz, 22 Haziran’da tek dozluk Johnson aşısı olduğunu da vurguladı



Girne Akay Optik Direktörü Seza Akay Enisiz, Corona pozitif olduğunu duyurdu.

Enisiz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tek doz Johnson aşısı olduktan sonra grip semptomları gösterdiğini, Corona'dan şüphelenmemesine rağmen yaptırdığı test sonucunun pozitif olduğunu kaydetti.

Enisiz'in açıklaması şöyle:

"Birkaç günden beridir ağır grip semptomları yaşıyorum. 22 haziranda tek dozluk johnson aşı oldum. Önce aşı sonra grip olunca koronadan hiç şüphelenmedim. Ancak dün de tat ve koku alma duyularımı kaybedince gidip test yapma gereği duydum. Maalesef pozitifim. Eşim ve oğullarım negatif. Üst katta Ofiste birlikte çalıştığım herkes şu an karantinada ve de negatif. Tüm mağaza personelimizin pcr test sonuçları negatif. Ailemizden sadece babamın sonucu pozitif çıktı. Umarım ikimiz de rahat atlatırız.

Mağazamız ve ofisimiz pestmaster profosyonelleri tarafından dezenfekte edildi. En son geçen Cuma günü evden çıktım. Bütün temaslılarımı haberdar ettim ve bakanlığa bildirdim. Benimle veya babamla yakın temas etmiş aklıma gelmeyen biri varsa test yaptırıp kendini izole etsin.

Tüm müşterilerimizi ve arkadaşlarımı konu ile ilgili doğru bilgilendirmek istedim."

