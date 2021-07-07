banner583
banner676
Yollarda umursamaz sürücülere dikkat
Yollarda umursamaz sürücülere dikkat
20 0
Yapılan zamlar sonrasında, aç yatan insanlarımız var
Yapılan zamlar sonrasında, aç yatan insanlarımız var
58 0
 
Virüse davetiye!
Virüse davetiye!
1B 0
Supermotoda birincilikler Çavuşgil ve Çakır’ın
Supermotoda birincilikler Çavuşgil ve Çakır’ın
14 0
Serpil ile Ali’nin mutlulukları yüzlerine yansıdı
Serpil ile Ali’nin mutlulukları yüzlerine yansıdı
1.4B 0
Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşandı
Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşandı
46 0
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor
30 0
banner661
banner682

Akay Optik direktörü pozitif çıktı

banner476

Girne Akay Optik Direktörü Seza Akay Enisiz, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Enisiz, 22 Haziran’da tek dozluk Johnson aşısı olduğunu da vurguladı

banner666
Akay Optik direktörü pozitif çıktı
 
Girne Akay Optik Direktörü Seza Akay Enisiz, Corona pozitif olduğunu duyurdu.
Enisiz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tek doz Johnson aşısı olduktan sonra grip semptomları gösterdiğini, Corona'dan şüphelenmemesine rağmen yaptırdığı test sonucunun pozitif olduğunu kaydetti.
Enisiz'in açıklaması şöyle:
"Birkaç günden beridir ağır grip semptomları yaşıyorum. 22 haziranda tek dozluk johnson aşı oldum. Önce aşı sonra grip olunca koronadan hiç şüphelenmedim. Ancak dün de tat ve koku alma duyularımı kaybedince gidip test yapma gereği duydum. Maalesef pozitifim. Eşim ve oğullarım negatif. Üst katta Ofiste birlikte çalıştığım herkes şu an karantinada ve de negatif. Tüm mağaza personelimizin pcr test sonuçları negatif. Ailemizden sadece babamın sonucu pozitif çıktı. Umarım ikimiz de rahat atlatırız.
Mağazamız ve ofisimiz pestmaster profosyonelleri tarafından dezenfekte edildi. En son geçen Cuma günü evden çıktım. Bütün temaslılarımı haberdar ettim ve bakanlığa bildirdim. Benimle veya babamla yakın temas etmiş aklıma gelmeyen biri varsa test yaptırıp kendini izole etsin.
Tüm müşterilerimizi ve arkadaşlarımı konu ile ilgili doğru bilgilendirmek istedim."
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.