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50 bin doz Sinovac aşısı daha geliyor

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Saner, Türkiye’nin, KKTC’nin en az yüzde 70’inin sonbahar aylarına kadar aşılanması için sağladığı katkıların devam ettiğini belirterek, “Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla bu akşam saatlerinde ülkemize 50 bin doz Sinovac aşısı geliyor"

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50 bin doz Sinovac aşısı daha geliyor

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bu akşam KKTC’ye 50 bin doz Sinovac aşısının geleceğini açıkladı.

Başbakan Ersan Saner, Türkiye’den aşı temini konusunda yazılı açıklama yaptı.

Saner, Türkiye’nin, KKTC’nin en az yüzde 70’inin sonbahar aylarına kadar aşılanması için sağladığı katkıların devam ettiğini belirterek, “Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla bu akşam saatlerinde ülkemize 50 bin doz Sinovac aşısı geliyor. Anavatan Türkiyemize ve Sayın Erdoğan’a halkım adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Bu bağlamda 50 bin doz sinovac aşısının bu akşam ülkede olacağını ifade eden Saner, şunları kaydetti:

“Bu 50 bin doza ilaveten aşılama işlemi devam ettikçe önümüzdeki dönemlerde yeni partilerin ülkemize gönderilmesi söz konusu olacak.

YÜKSEKÖĞRETİM VE TURİZM

Hedef, covid 19 salgını ile başarılı bir şekilde sürdürülmekte olan mücadeleyi en iyi şekilde sonuçlandırmak, sonbahar aylarına kadar halkımızın en az yüzde 70 aşılanmasını sağlamak ve yükseköğrenim ile turizm sektörlerinin tam kapasite devreye girmelerini temin etmektir. 

Kovidle mücadelemizde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da yakın ilgileri nedeniyle teşekkür ediyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu süreci Anavatan Türkiye’nin destekleriyle başarıyla tamamlayacaktır.”

KKTC’ye Türkiye’den bu akşam gelecek 50 bin doz aşı yanında daha önce gelen 140 bin doz ile birlikte toplam aşı miktarı 190 bine ulaşacak.

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