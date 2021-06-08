Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye Lefkoşa'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 1.050.000 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1.050.000 Bin TL’lik büyük ikramiye 29125 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet, Lefkoşa bölgesinden gezici bayimiz Hasan Sağol tarafından satıldı.

20 Temmuz’a özel çekiliş

Devlet Piyangosu 20 Temmuz’a özel çekiliş gerçekleştiriyor. 20 Temmuz Özel çekilişi konseptiyle ‘çıkana kadar çekiliş’ olarak hazırlanacak gecede büyük ikramiye 750 Bin TL olacak. Dağıtılacak toplam ikramiyenin 1,462,375 TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 30 TL olarak belirlendi. 20 Temmuz Özel Çekiliş biletleri yarından itibaren satışa sunuluyor.



1,050,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

29125

20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

59439

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

38413

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

19944

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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05350

21432

41330

54194

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61185

61325

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250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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50129

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350 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

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