1984, 550 BMGK kararı hȃlȃ tüm BM üyelerinin KKTC Devletini tanımamaları için çağrı yapmaktadır. Bu BM Güvenlik Konseyi kararı maalesef hȃlȃ bağlayıcı bir karardır. Bu kararın değişmesi şu anda söz konusu değildir. Halbuki BMGK kararları, BM’nin kendi uygulamalarına göre Genel Kurul’da yapılacak görüşmelerle değiştirilebileceğini söylemektedir. Bu noktada bir çelişki var. “Kıbrıs Sorunu”na ilişkin BMGK kararları bu maddeyi hiçe sayarak kararların değiştirilemeyeceğini öne sürmektedir. Bu BMGK kararları değişmedikçe, KKTC Devleti ile Rum Yönetimi arasında herhangi bir müzakere sürecinin başlaması söz konusu değildir.

Bu durumda, BM ile müzakere sürecinin başlaması için iki devlet gerçeği ön plana alınmalıdır. BM’nin adadaki iki devlet gerçeğini kabul etmesi gerekir. BM’nin yönetiminde tekrar müzakere sürecinin başlaması olası değildir. İki devlet gerçeği kabul görmedikçe ve BMGK kararları değişmedikçe müzakereler başlayamaz. BM hȃlȃ adadaki iki devlet gerçeğini kabul etmemiştir. Bu durumda herhangi bir müzakere sürecinin başlaması mümkün değildir.

BM hȃlȃ federasyon çözümünün iki taraf arasında görüşülmesinde ısrarlıdır. Türkiye ve KKTC böyle bir müzakere sürecinin başlamasını kabul etmeyeceğine göre, İsviçre görüşmesi daha şimdiden çıkar yol olmaktan çıkmıştır. BM adadaki iki devlet gerçeğini kabul eder mi? Etmez. Bu durumda, BM ile görüşme başlatmanın hiçbir anlamı yoktur. Hatta BM’yi dışlamaktan başka çare kalmaz. Çıkmazın adı BMGK’dir.