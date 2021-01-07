banner583
banner590
GG hentbol faaliyetlerini durdurdu
GG hentbol faaliyetlerini durdurdu
28 0
Doğacı Offroadçuların doğada adrenalinli gün
Doğacı Offroadçuların doğada adrenalinli gün
31 0
 
Alkollü sürücü önünde duran araca çaptı
Alkollü sürücü önünde duran araca çaptı
247 0
Yılbaşı gecesi gelenek değişmedi
Yılbaşı gecesi gelenek değişmedi
25 0
Hentbol U18’lerde play-off eşleşmeleri belirlendi
Hentbol U18’lerde play-off eşleşmeleri belirlendi
21 0
Zirvenin yeni sahibi Beşiktaş
Zirvenin yeni sahibi Beşiktaş
19 0
Galatasaray evinde puan kaybetti
Galatasaray evinde puan kaybetti
26 0
banner529
banner570

Verilerini paylaşmayana WhatsApp yasağı geliyor

banner476

WhatsApp, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye hazırlanıyor. Şirketin yeni gizlilik kararları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Verilerini paylaşmayana WhatsApp yasağı geliyor
 

WhatsApp yıllar önce Facebook tarafından satın alındı. Facebook’un gizlilik konusunda beklentileri karşılayamamış olması, WhatsApp konusunda da kullanıcıları düşündürmüştü. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp ise gizlilik ilkeleriyle ilgili değişiklik yapacağını duyurdu. WhatsApp, yeni gizlilik kararlarını 8 Şubat’ta yürürlüğe koymayı planlıyor. Kullanım koşullarında değişikliğe giden WhatsApp, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye hazırlanıyor. Şirketin yeni gizlilik kararları sosyal medyanın gündemine oturdu ve daha şimdiden pek çok eleştiri aldı. Peki WhatsApp’ın yeni gizlilik ilkeleri neleri kapsıyor?

WhatsApp, değişecek olan kullanım koşullarında kullanıcı verilerini Facebook ile “yasal” olarak paylaşabilecek

gizlilik

Öte yandan Facebook’a ait diğer şirketler de WhatsApp’taki kullanıcı verilerine erişim sağlayabilecek

gizlilik

Whatsapp’ın erişebildiği ve paylaşabildiği kullanıcı verileri ise şöyle;

  • Hesap Bilgileri
  • Mesajlar
  • Bağlantılar
  • Durum Bilgisi
  • İşlem ve Ödeme Verileri
  • Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler
  • Kullanım ve Kayıt Bilgileri
  • Cihaz ve Bağlantı Bilgileri
  • Konum Bilgileri
  • Çerezler
  • Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)
  • Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)
  • WhatsApp’taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)
  • Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)
  • Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

WhatsApp kullanmak isteyen her tüketici, bu onayı vermek zorunda kalacak. Eğer tüketici kullanım koşullarını onaylamazsa WhatsApp’ı kullanamayacak

gizlilik

WhatsApp kullanıcıları bugün hizmetin yeni şartları ve gizlilik politikasıyla ilgili uygulama içi bildirim almaya başladı

Söz konusu değişikliği kabul etmeme şansı olmayan kullanıcılar ya bu şekilde WhatsApp’ı kullanacak ya da platformu kullanmayı bırakacak.  Başka bir deyişle WhatsApp yeni kuralları kabul etmeyen kullanıcılara yasak getirecek. Söz konusu kararın 8 Şubat itibari ile yürürlüğe girmesi bekleniyor.

banner342
banner593
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.