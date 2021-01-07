Verilerini paylaşmayana WhatsApp yasağı geliyor

WhatsApp yıllar önce Facebook tarafından satın alındı. Facebook’un gizlilik konusunda beklentileri karşılayamamış olması, WhatsApp konusunda da kullanıcıları düşündürmüştü. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp ise gizlilik ilkeleriyle ilgili değişiklik yapacağını duyurdu. WhatsApp, yeni gizlilik kararlarını 8 Şubat’ta yürürlüğe koymayı planlıyor. Kullanım koşullarında değişikliğe giden WhatsApp, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye hazırlanıyor. Şirketin yeni gizlilik kararları sosyal medyanın gündemine oturdu ve daha şimdiden pek çok eleştiri aldı. Peki WhatsApp’ın yeni gizlilik ilkeleri neleri kapsıyor?

WhatsApp, değişecek olan kullanım koşullarında kullanıcı verilerini Facebook ile “yasal” olarak paylaşabilecek

Öte yandan Facebook’a ait diğer şirketler de WhatsApp’taki kullanıcı verilerine erişim sağlayabilecek

Whatsapp’ın erişebildiği ve paylaşabildiği kullanıcı verileri ise şöyle;

Hesap Bilgileri

Mesajlar

Bağlantılar

Durum Bilgisi

İşlem ve Ödeme Verileri

Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

Kullanım ve Kayıt Bilgileri

Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

Konum Bilgileri

Çerezler

Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

WhatsApp’taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

WhatsApp kullanmak isteyen her tüketici, bu onayı vermek zorunda kalacak. Eğer tüketici kullanım koşullarını onaylamazsa WhatsApp’ı kullanamayacak

WhatsApp kullanıcıları bugün hizmetin yeni şartları ve gizlilik politikasıyla ilgili uygulama içi bildirim almaya başladı

Söz konusu değişikliği kabul etmeme şansı olmayan kullanıcılar ya bu şekilde WhatsApp’ı kullanacak ya da platformu kullanmayı bırakacak. Başka bir deyişle WhatsApp yeni kuralları kabul etmeyen kullanıcılara yasak getirecek. Söz konusu kararın 8 Şubat itibari ile yürürlüğe girmesi bekleniyor.