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"İthalatçı ve/veya ihracatçı belge" yenilemelerine online olarak başlandı

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"İthalatçı ve/veya ihracatçı belge" yenilemelerine online olarak başlandı
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, 2021 yılı "ithalatçı ve/veya ihracatçı belge" yenilemelerine online olarak başlandığını duyurdu.
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, pandemi koşullarında halkı kalabalık ortamlardan uzaklaştırmak ve işlemleri daha hızlı yapmak için online sistemleri daha aktif hale getirme çabası içinde olduklarını kaydetti.
ARIKLI: “TEKNİK DESTEK EKİBİ, KULLANICILARA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEK”
“Dış Ticaret Düzenleme ve Denetim Yasası gereği, her yıl yenilenen ‘İthalatçı ve/veya İhracatçı’ Belgelerinin yenilenmesi işlemleri artık online olarak yapılabilecektir” diyen Arıklı, ilk etapta hataların olabileceğini ancak mesai saatleri içerisinde hizmet verecek olan teknik destek ekibinin kullanıcılara her türlü desteği vereceğini belirtti.
ONLINE İŞLEM NASIL YAPILIR?
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ise takip edilecek yol ve sistem hakkında bilgiler verildi.
Buna göre, 2021 yılı “İthalatçı ve/veya İhracatçı” Belge yenileme işlemleri, www.ticaret.gov.ct.tr adresinden “Online İşlemler” başlığı altındaki “Online Vatandaş Portalı” seçilerek, gelen menüye kullanıcının cep telefonuna gelen “KKTC TİCARET” kısa mesajında yer alan “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” ile giriş yapılarak gerçekleştirilebilecek.
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