"Şüpheli linklere tıklamayın ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayın"

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, son zamanlarda ülkede artış gösteren sanal ortamda dolandırıcılık girişimleri ile ilgili kamuoyunu bilgilendirerek, güvenilir olmayan ve şüpheli linklere tıklanmaması ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması uyarısı yaptı

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu yaptığı yazılı açıklamada, içerisinde bulunulan pandemi süreci ve sosyal mesafe uygulamaları nedeniyle internet kullanım sürelerinde büyük artış olduğunu ve bu süre zarfında yeni yazılımlar ve aplikasyonlar da dahil olmak üzere kullanım alışkanlıklarımızda da bazı değişiklikler olduğunu hatırlattı.

“Geçirmekte olduğumuz bu zorlu günleri fırsata çevirmeye çalışan sanal dolandırıcılar interneti daha tehlikeli bir hale getirmektedirler” denilen açıklamada, bu kapsamda, son zamanlarda artış gösteren sanal ortamda dolandırıcılık girişimleri ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, sanal ortam dolandırıcılığında kullanılan yöntemler farklı ı olsa da, bu tür tuzak kurarak bilgi alan içeriklerden korunmanın yollarının aynı olduğunu kaydederek, “İnternet dolandırıcılarının kullandıkları yöntemler sürekli değişmesine rağmen, yeterli dikkat ve bilinçli kullanım ile bu tür olumsuz olayların önüne geçmek mümkündür” dedi.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu açıklamasına şöyle devam etti;

“Sosyal medyada yayılan, özellikle bilinirliği fazla olan internet sitelerini taklit eden, sahte adreslere ve mobil uygulamalara tıklayarak herhangi bir işlem yapılmamalı, kişisel bilgiler paylaşılmamalıdır. Çoğu zaman sahte adresler, orijinallerinden bir harf veya bir sayı farkı ile dolaşıma sokulur. Bu yüzden bir linke tıklamadan önce adres dikkatlice incelenmelidir. İnternet sitelerinin ‘https’ protokolüne sahip olması, bağlantının şifrelendiğini gösterir ve bilgilerin 3. kişilere sızdırılması büyük ölçüde engellenmiş olur. Özellikle sosyal medya platformlarında giderek yaygınlaşan ve “Phishing Saldırısı" olarak bilinen tıklama dolandırıcılığından korunmak için güvenilir olmayan ve şüpheli linklere tıklanmamalıdır. İnternet ve sosyal paylaşım ağlarında; para kazanmayı vadeden, hediye-ödül kazandığınızı iddia eden ve bu yüzden sizden para talep eden veya size para teklif edenlerden uzak durulmalıdır.

İnternet ve sosyal medya ortamlarında sıkça kullanılan sosyal mühendislik, insanın duygusal dikkatsizliğinin, eğilimlerinin, zaaflarının kullanılması yolu ile gerçekleştirilmektedir. Dikkatli ve sorgulayıcı olunmalıdır”.