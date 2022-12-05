Modem kurulumu düşündüğünüzden çok daha basit... Firmalara ek kurulum ücreti vermenize artık gerek yok!

Bu yazımızda sizlere, “11 adımda sıfırdan modem kurulumu nasıl yapılır” sorusunun yanıtını vereceğiz. Evinizde veya işyerinizde internete erişebilmek için modeminizi nasıl kurabileceğinizi anlatacağız. Hazırsanız hemen başlayalım!

Keyifli okumalar…

Not: Wi-Fi’ye sahip olmak istiyorsanız, bir router satın almanız ve modemi de bu router’a bağlamanız gerekecektir.

Kuruluma hazırlanın

Adım 1: Modeminizin, size internet hizmeti sağlayacak olan firmanın altyapısıyla çalışacağından emin olun. Nadir bir durum olmakla birlikte, bazı modemler bazı internet servisleriyle uyumlu çalışamayabilir. Eğer böyle bir imkânınız var ise, satın almadan önce modeminizin size internet servisi sağlayan firmanın altyapısı ile uyumluluğunu kontrol edin.

Modeminizin abonesi olduğunuz firma ile uyumlu çalışmadığını fark ederseniz, mevcut modeminizi aboneliğiniz bulunan internet servisi ile uyumlu çalışacak yeni bir modemle değiştirmeyi deneyebilir yahut daha kapsayıcı ve uyumlu bir internet aboneliğine geçebilirsiniz.

Adım 2: Ardından odanızda modeminizi bağlayabileceğiniz uygun bir kablo çıkışı arayın, mevcut değilse uzatma kablosu gibi çözümlerle de bunu sağlayabilirsiniz.

Adım 3: Modeminizi monte edebileceğiniz yere karar verin. Bağlantı problemi yaşama ihtimalinizi sıfıra indirmek adına modemin yerleştirileceği odanın nispeten yüksek bir bölgesinde (örneğin bir kitap rafının üzerinde) olması ve kabloyu esnetmeden veya bükmeden bağlayabilmeniz için kablo çıkışına yeterince yakın olması tavsiye edilir. Elbette yakınlarda bir elektrik prizinin olması da önemli bir detaydır.

Adım 4: Modem kurulumu için gerekli tüm kablolara sahip olduğunuzdan emin olun. Bir modem genellikle kablo çıkışına bağlanmak için bir koaksiyel kablonun yanı sıra bir elektrik prizine bağlanmak için bir güç kablosu da gerektirir. Bu kabloların her ikisi de modeminizle birlikte gelmelidir, ancak ikinci el bir modem satın aldıysanız, bu kabloları ayrıca edinmeniz gerekebilir. Modemi bir router’a bağlamayı planlıyor iseniz, ayrıca bir Ethernet kablosuna ihtiyacınız olacaktır. Eğer sahip olduğunuz koaksiyel kablo, modeminizi düzgün bir şekilde monte etmenize izin vermeyecek kadar kısaysa, daha uzun bir koaksiyel kablo edinmeniz gerekir.

Adım 5: Modeminizin talimatlarını okuyun. Her modemin kendisine özgü yanları olabilir ve belki de modeminizin bu yazının içeriğini aşan ek kurulum adımları vardır. Modeminizin kılavuzunu okumak, modemi kurmak için atmanız gereken ek adımlar hakkında bilgi sahibi olmanıza yardımcı olacaktır.

Kuruluma başlayın

Adım 6: Koaksiyel kablonun bir ucunu kablo çıkışına takın. Koaksiyel kablonun her iki ucunda iğne benzeri bir bağlantı vardır. Bu kısımlar sıkılarak kablo çıkışına ve modemin ilgili girişine takılacaktır. Kablo çıkışı ile kablo arasındaki bağlantının sağlam olduğundan emin olmak için koaksiyel kabloyu sabitlediğinizden emin olun.

Adım 7: Kablonun diğer ucunu modeminizin girişine takın. Modemin arkasında kablo çıkış silindirine benzeyen bir giriş görmelisiniz. Koaksiyel kablonun diğer ucunu bu girişe takın ve gerektiği kadar sıktığınızdan emin olun.

Adım 8: Modeminizin güç kablosunu bir elektrik prizine takın. Bir duvar prizi veya bir uzatma kablosu işinizi görecektir. Kabloyu modeme bağlamadan önce prize takmanız önemlidir, çünkü güç kablosunu ilk olarak modeme ardından prize bağlamak hasara neden olabilir.

Adım 9: Modeminizin güç kablosunun diğer ucunu modeme takın. Güç kablosu giriş bağlantı noktasını genellikle modemin arkasının alt kısmında bulabilirsiniz, ancak güç bağlantı noktasını bulamıyorsanız modeminizin belgelerine bakın.

Adım 10: Modeminizi belirlediğiniz yere yerleştirin. Kablolar takılıyken, modeminizi önceden belirlediğiniz konuma getirin. Kablo bağlantılarını zorlamayacak veya hasar vermeyecek bir konumlandırış, en iyisi olacaktır.

Adım 11: Modemi bir router’a bağlayın. Modeminizle birlikte kullanmak istediğiniz bir Wi-Fi yönlendiriciniz (router) varsa, Ethernet kablosunun bir ucunu modemin arkasındaki kare bağlantı noktasına, ardından diğer ucunu “INTERNET” etiketli, yönlendiricinin arkasındaki kare bağlantı noktasına takınız. Router’ınız bir güç kaynağına bağlı olduğu sürece, doğrudan çalışmalıdır. Wi-Fi’ye bağlanmayı denemeden önce modeminizin ve yönlendiricinizin açılması için birkaç dakika verin . Ethernet bağlantı noktası yani klasik kablolu interneti etkinleştirilmiş bir bilgisayarınız varsa, bilgisayarınızı Ethernet bağlantısı yani kablolu internet bağlantısı üzerinden de doğrudan modeme bağlayabilirsiniz.

Modem kurulumu böylece tamamlanmış oldu. Sanıyoruz ki artık herkesin “Modem kurulumu nasıl yapılır” sorusuna daha basit bir yanıt vermesi mümkün!

Sıkça sorulan sorular (SSS):

Bilgisayarımda konuyla ilgili ayarları nereden değiştiririm?

Öncelikle modemin kullanım kılavuzuna başvurmalısınız. Genel olarak, PC’nizin internet bağlantısı ayarları Windows’un “denetim masası”nda veya Mac işletim sisteminin “ayarlar” bölümünde olacaktır. Ayrıca modemin yanında gelen bir uygulama varsa onun kurulumunu yapabilir yahut ilgili web siteleri üzerinden de modemin ayarlarına erişebilirsiniz.

Modemimi, aynı markaya ait başka bir modem ile değiştirirsem aynı işlemleri uygulamam gerekir mi?

Bu durum, modemin bir öncekiyle karşılaştırıldığında kaç nesil sonrasına ait olduğuna bağlıdır. Aynı marka ise ve sahip olduğunuzdan çok yeni veya çok eski değilse, genellikle aynı adımları uygulamanız gerekir. Neredeyse her modemde “modem kurulumu nasıl yapılır” sorusuna yanıt veren bir kitapçık bulunmakta, bu kitapçığa da bir göz atmanız yararlı olacaktır.

Modemimin kablosuz mu yoksa kablolu mu olduğunu nasıl anlarım?

Modemin üzerindeki marka ve model numarasını gösteren etiketi bulun. Bunun için bir google araması yapın ve özelliklerine bakın. Kesin olarak söylemek gerekirse, bir modemin kablosuz özelliği yoktur, ancak günümüzde çoğu modem aynı zamanda bir kablosuz “yönlendirici/router” içerir. Modem ve yönlendirici birlikte sizlere Wi-Fi hizmetini sağlar. Modemi bir internet servisi sağlayan firmadan aboneliğinize ek olarak kiralarsanız, genellikle firmalar size bu bağlantıyı sağlar. Ayrı bir modem satın aldığınızda ise ek bir router’a ihtiyacınız olabilir.

Modem kullanılmadığı zaman kapatılabilir mi?

Evet. Eğer internet bağlantınızı kullanmanız gerekmiyorsa kapatmanızda bir sakınca yoktur. Ama çoğu insan genellikle modemini açık bırakır.