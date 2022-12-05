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73 yaşındaki şahıs 80 bin Euro dolandırıldı

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73 yaşındaki şahıs 80 bin Euro dolandırıldı
Lefkoşa Rum kesiminde yaşayan 73 yaşındaki bir şahsın, internet üzerinden 80 bin Euro dolandırıldığı konusunda Rum polisine şikâyette bulunduğu haber verildi.
Kimliği bilinmeyen bir kadının, geçtiğimiz Temmuz ayında, çevrimiçi bir telekomünikasyon uygulaması aracılığıyla bahse konu kişiyi aradığını ve çalıştığı şirketin dijital platform aracılığıyla sunduğu yatırım programları (cripto para, petrol ve değerli madenler) hakkında bilgilendirdiğini ve 73 yaşındaki şahsı bunlara yatırım yapması konusunda teşvik ettiğini yazan Haravgi gazetesi, adamın ikna olduğunu ve yurt dışındaki 6 farklı banka hesabına toplamda 84 bin Euro para gönderdiğini belirtti.
73 yaşındaki şahsın geçtiğimiz Kasım ayı sonunda kadını arayıp yatırım yaptığı kripto paraları kullanmak istediğini söylemesi üzerine, kadının söz konusu kişiyle tüm iletişimi kestiğini yazan gazete, adamın ise dolandırıldığından şüphelenerek polise başvurduğunu kaydetti.
 
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