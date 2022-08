Oyunseverlerin Mutlaka Bilmesi Gereken En İyi Web Siteleri

Oyun oynarken ihtiyacınız olan her donanıma sahip bu web sitelerini kaydetmeyi unutmayın!



Günümüzde oyun dünyası söz konusu olduğunda internet, oyuncuların haberler, rehberler, incelemeler, alışveriş ve çok daha fazlasına ulaşmalarını sağlayan yegâne kaynaktır. İnternette çok sayıda oyun odaklı web siteleri mevcuttur. Ancak bunların arasından faydalı ve işe yarar olanları bulmak oldukça zordur. Bugün sizlere her oyuncunun yer imlerine eklemesi gereken en iyi web siteleri için bir liste hazırladık. Hazırsanız başlayalım!

Can You Run It?

Bilgisayarınız için yeni bir oyun indireceksiniz fakat donanımınızın oyunun gereksinimlerini kaldırabileceğinden emin olmak mı istiyorsunuz? Cevabınız evet ise bu web sitesi tam da size göre. Systemrequirementslab.com’un bir hizmeti olan Can You Run It ile istediğiniz oyunun sistem gereksinimlerine göz atabilirsiniz. Hatta yardımcı programı indirerek bilgisayarınızı otomatik olarak analiz ettirebilir ve sistem gereksinimlerini karşılayıp karşılamayacağını kolaylıkla öğrenebilirsiniz.



Systemrequirementslab içerisinde sürücü güncellemeleri indirebileceğiniz, oyunların sistem gereksinimleri göz atabileceğiniz, bilgisayarınızı değerlendirebileceğiniz ve GPU(Ekran Kartı) karşılaştırması yapabileceğiniz bir web sitesidir.

The Gamer Station



Günümüzde sadece oyun dünyasına ve oyunculara odaklanan faydalı bir web sitesi bulmak oldukça zordur. The Gamer Station sayesinde oyun dünyasına ait güncel haberlerin, son teknolojik gelişmelerin, oyun temalı eğlenceli testlerin, en sevdiğiniz oyunların faydalı rehberlerin tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca Youtube, Twitter gibi sosyal medya hesaplarında birbirinden güzel oyun içeriklerine ve ihtiyacınız olan hap bilgileri okuyabilirsiniz. Web sitesinde Hassasiyet Dönüştürücü (Sensivity hesaplayıcı) gibi oyuncuların ihtiyaçlarına uygun yardımcı araçlar da bulunmaktadır.

Oyuncuları bir araya getirmeyi hedefleyen The Gamer Station community ile sosyal bir oyuncu topluluğun parçası olabilirsiniz. Gizli gruplara girebilir, profilinizi kişiselleştirerek sosyal hesabınızı kendine göre tasarlayabilirsiniz. Platformda tıpkı bir sosyal medya hesabında olduğu gibi yayınlarınızı, fotoğraflarınızı, videolarınızı vb. şeyleri paylaşabilir ve Twitch yayınlarını izleyebilirsiniz.

MetaCritic



Uzun süredir MetaCritic, oyun incelemeleri bulmak için birçok kişinin başvurduğu site olmuştur. Metacritic’te oyunların yanı sıra film, TV şovları ve müzik incelemelerine de yer verilmektedir. Kısacası yeni bir oyun arıyorsanız ve güzel olduğundan emin olmak istiyorsanız MetaCritic’te bulunan incelemelere, metaskorlara ve (User Score) kullanıcı puanlarına göz atabilirsiniz.

Ekstra olarak MetaCritic’te kendi incelemelerinizi yayınlayabilirsiniz.

TeknoFiyat



Günümüzde internette birçok alışveriş sitesi bulunmaktadır. Özellikle bizim gibi oyuncular için aradığımız teknoloji ürününü uygun bir fiyata bulmak oldukça zor olabilir. TeknoFiyat sayesinden satın almak istediğiniz ekran kartı, işlemci vb. teknolojik ürünlerin hangi alışveriş sitesinde stokta olduğunu ve hangisinde en ucuz fiyata sahip olduğunu kontrol edebilirsiniz.

Siteyi kullanmak oldukça kolaydır, tek yapmanız gereken ürünün modelini arama kutusuna yazıp aratmaktır.

Reddit



Reddit’i en iyi web siteleri listesinde görmek sizin için biraz şaşırtıcı olabilir. Çünkü Reddit sadece oyun konseptli bir site değildir ancak çok sayıda gelişen oyun topluluğuna ev sahipliği yapmaktadır. Bu topluluklarda sizinle benzer oyun zevkine sahip insanlarla tanışabilir, güncel haberleri takip edebilir, eğlence içerikleri üretebilir, kullanıcı incelemeleri okuyabilir veya bir konuyu tartışabilirsiniz.

SteamDB

SteamDB, Steam’in veritabanını kullanarak oyunculara birden çok özellik sunan bir data sitesidir. Her Steam kullanıcısının bilmesi gereken bu web sitesinde, oyunların oynanma sürelerinden indirimli oyun takibine kadar içerisinde faydalı birçok hizmet bulunmaktadır. SteamDB’de erişebileceğiniz özelliklere aşağıdan göz atabilirsiniz.

İndirimli oyun takibi

Steam hesap değerini ölçme

En çok oynanan oyunlar

Oyunların aktif kullanıcı sayısı

Trendler ve yeni çıkan oyunlar dahil olmak üzere birçok sıralama listesi

Games Finder

Games Finder oldukça basit ve hoş bir hizmete sahiptir. Bu web sitesini sevdiğiniz oyunlara benzer bir oyun önerisi almak için kullanabilir veya ismini hatırlayamadığınız bir oyunu, ona benzer bir oyunun ismiyle bulabilirsiniz.



Hizmeti kullanmak için tek yapmanız gereken arama kutucuğuna oyunun ismini yazmak ve aratmaktır. Daha sonra arattığınız oyuna benzeyen ve diğer kullanıcılar tarafından en yüksek oya sahip olan oyunlar listelenmeye başlayacak.

How Long To Beat

Oynamak istediğiniz oyunun ortalama ne kadar süreceğini öğrenmek için How Long To Beat’i ziyaret edebilirsiniz. Bazen oyun oynamak için bolca vaktimiz olmaz. Bu kısıtlı zamanımıza uygun oyunu bulmak zor olabilir. Bu tip durumlarda ayırmak istediğiniz süreye göre size uygun bir oyun bulabilirsiniz.