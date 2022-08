Kıbrıs Tiyatro Festivali başlıyor

18. Kıbrıs Tiyatro Festivali, 2 Eylül Cuma günü başlıyor. Festival, 23 Eylül’e kadar sürecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından düzenlenen 18. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin tanıtım etkinliği dün akşam Lefkoşa Grand Pasha Hotel’de gerçekleştirildi.LTB’den verilen bilgiye göre, 7 farklı oyunun sahneleneceği festivalde, İstanbul Şehir Tiyatroları, İzmir Şehir Tiyatroları, Dostlar Tiyatrosu, Antilogos Tiyatrosu ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan oyunlar yer alacak.Oyunlar bu yıl Lefkoşa’da Arabahmet bölgesinde yer alan Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde (eski Mısırlızade Sineması) sahnelenecek.LTB Başkanı Mehmet Harmancı etkinlikte yaptığı konuşmada, pandemi süreci ve sonrasında da tüm koşulları zorlayarak çalışmalar yapan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndaki herkese teşekkür etti.Pandemi koşulları nedeni ile festivalin olmadığı 2 yıl boyunca tiyatroya hasret kaldıklarını ve özlediklerini ifade eden Harmancı, festival ile özlemin biteceğine işaret etti.“Tiyatro bize her zamanki gibi yine ihtiyaç duyduğumuz nefes olmaya, bu yolda ışık tutmaya devam edecek. Çünkü; tiyatro politiktir, duygudaşlıktır, beraber daha iyi bir varoluş tahayyül edebilmektir. Savaşlara, zorunlu göçlere, açlığa, yoksulluğa, her türlü zulme, haksızlığa, ayrımcılığa, tahakküme karşı toplumsal, insani ve içten bir başkaldırıdır tiyatro. İki yıl aradan sonra, açılsın perdeler. Hep beraber gülelim, ağlayalım, eleştirelim, yüzleşelim, düşünelim, hayal edelim, barışalım… Ve birbirimizden aldığımız destekle beraber yürüyelim.”Harmancı, bir uçak biletinin dahi astronomik seviyelere ulaştığı bu dönemde Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin kolay olmayan şartlarda gerçekleştirildiğini, bu noktada da kardeş şehirler İstanbul ve İzmir’in tam manası ile kardeşliklerini gördüklerini belirtti.Harmancı, “Bu kadim şehrin son 10 yıldır gelişmekte olan yeri, doğduğu yer olan Lefkoşa Surlariçi’dir. Yıllar önce terk edilen yere olan geriye dönüş görüyoruz ve Lefkoşa doğduğu yerde hayat bulmaya devam ediyor. Bandabuliya Sahnesi ile şehrin kalbinde bir tiyatro sahnesi eklemiştik. Şimdi Kıbrıs Tiyatro Festivali de sahnesini de Surlariçi’ne taşıyor. Sevgili Rauf Denktaş’ın destekleri ile Kıbrıs Tiyatro Festivali bu yıl Arabahmet’te, tarihimizde yeri olan eski Mısırlızade Sinaması’nda sahnelenecek. Katkıları için tüm sponsorlarımıza teşekkürler.” İfadelerini kullandı.Kıbrıs Tiyatro Festivali Komite Başkanı Kıymet Karabiber de, pandemi dolayısı ile tüm dünyada olduğu gibi ülkede de tiyatroların kapanmak durumunda kaldığını ifade etti.Karabiber, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun kurulduğu tarihten itibaren ilk kez 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde kapalı kaldığını anımsatarak, “Tozlandı sahneler, açılmadı perdeler, küflenmedi kostümler, unutuldu replikler” diyerek, tiyatroların bu duruma maddi manevi direnmeye çalıştığına işaret etti.Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin prömiyerine 1 hafta kala iptal olduğunu, bunun da kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Karabiber, sözlerini şu şekilde tamamladı:“Nefes almak bahtiyarlıktır, yaşamak için en çok ihtiyaç duyduğumuz şeydir hava… Korkularımız bitmedi ruhumuz travmalarından arınmadı. Sorunlar bitmedi ama yıkıcı olay karşısında yine ilk insanın güdüsüyle sanatla direnmek iyileşmek için yine sanata sarılmak gerektiğini düşünüyoruz.Her şeye rağmen insanlığın nefes alma sahası olan tiyatro ile seyircimize soluk aldırmak bahtiyarlığı için festivalimizi 2 yıl sonra yapıyoruz.”Konuşmaların ardından festival sponsorlarına teşekkür plaketleri sunuldu. Platin Sponsor Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi, Konaklama Sponsoru Grand Pasha Nicosia, Salon Sponsoru Rauf Denktaş Üniversitesi, Gümüş Sponsorlar Lefkoşa Belediye Çalışanları Tasarruf Kooperatifi Ltd, SIBA, Pro Temizlik, wideline, Medya Sponsoru Capital FM ve İç Transfer Sponsoru Northern Travel yetkililerine plaketlerini LTB Başkanı Mehmet Harmancı takdim etti.18. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde perde 2 Eylül akşamı Dostlar Tiyatrosu’nun “Şahdamarım” oyunu ile açılacak. Usta isim Genco Erkal’in “Şahdamarım” oyunu 3 Eylül akşamı da sahnelenecek.6 Eylül’de İstanbul Şehir Tiyatroları’ndan “Yaftalı Tabut” oyunu, 8 Eylül akşamı da yine İstanbul Şehir Tiyatroları’nın “Kutlama” oyunu sanatseverlerle buluşacak.İzmir Şehir Tiyatroları’nın “Robinson Dans Öğreniyor” oyunu 10 Eylül’de, “Tavşan Tavşanoğlu” oyunu ise 14 Eylül’de sahne alacak.Antilogos Tiyatrosu tarafından sahnelenecek “1964” oyunu 19 Eylül akşamı festivaldeki yerini alacak.18.Kıbrıs Tiyatro Festivali, 23 Eylül akşamı Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “Kapalı” oyunu ile perdelerini kapayacak.Festivalde yer alan tüm oyunlar Arabahmet’te bulunan Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde (eski Mısırlızade Sineması) sahnelenecek.Festivalde yer alan oyunlar saat 20.30’da başlayacak, sadece 10 Eylül’de İzmir Şehir Tiyatroları’nın “Robinson Dans Öğreniyor” isimli çocuk oyunu saat 16.00’da sahne alacak.Biletler 29 Ağustos Pazartesi saat 09.00 dan itibaren Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'ndan ve www.biletinial.com adresinden temin edilebilecek.