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NASA elektrikli araç bataryası için devrede

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NASA elektrikli araç bataryası için devrede

  

Nissan, elektrikli araçlara (EV) yönelik "ezber bozacak" yeni tip batarya üretiminde NASA ile iş birliği yapacak.

Japon üretici, EV'lere yönelik daha hızlı şarj olabilecek ve daha hafif batarya için NASA yeni proje iş birliği yapacağını duyurdu.

Firmanın açıklamasına göre Nissan, NASA iş birliğinde lityum-iyon bataryaların yerini alacak tam katı hal batarya imal edecek.

MEVCUT BATARYANIN YARISI KADAR

Yeni tip bataryalar, mevcut kullanılanların yarısı büyüklüğünde olacak ve 15 dakikada yeniden şarj edilebilecek

Nadir metaller dahil pahalı materyallerin kullanıldığı lityum-iyon bataryaların yerini alacak yeni ürünlerin lansmanının 2028'de yapılması hedefleniyor.

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