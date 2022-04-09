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Dünyanın akciğerinde korkunç yıkım

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Brezilya’daki son verilerle açıkça ortaya konan Amazon Ormanları’ndaki korkunç yıkım, çevre örgütlerini ayağa kaldırdı.

Dünyanın akciğerinde korkunç yıkım

 

Brezilya'da bu yılın ilk üç ayında “dünyanın akciğeri” olan Amazon Ormanları'ndaki ağaç tahribatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artması endişeye yol açtı.

Hükümet tarafından açıklanan veriler, ülkedeki çevre örgütlerini ayağa kaldırdı. Bu yıkım verilerin açıklandığı 2015'ten bu yana Amazon Ormanları'nda yaşanan en büyük ormansızlaşma olarak tarihe geçti.

Brezilya'da sağcı Jair Bolsonaro'nun göreve geldiği 2019'dan bu yana dünyanın en büyük yağmur ormanlarında yaşanan tahribat uzun süredir dünya çapında çevre örgütlerinin gündeminde. Bolsonaro döneminde Brezilya'da çevre koruma yasaları giderek gevşetilirken ekonomik kalkınma gerekçesiyle birçok ormanlık alan yok edildi.

Ülkedeki yerli örgütleri de, kendilerine ait olan Amazon'daki toprakların korunması için çağrıları artırıyor. 100 yerli kabilesinden temsilciler, hafta içinde başkent Brasilia'da ormanların tahribatına yol açacak yeni yasa tasarısının Kongre'den geçmemesi talebiyle gösteri düzenlemişti.

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