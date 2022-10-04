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Güneş’teki en güçlü patlamayı görüntülediler: Uyarı geldi

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ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Güneş üzerindeki son dönemdeki en kuvvetli patlamayı görüntülemeyi başardı. Fakat uzmanlar Güneş'teki patlamanın Dünya üzerindeki yaşamı etkileyebileceğini açıkladı

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Güneş’teki en güçlü patlamayı görüntülediler: Uyarı geldi

 

 NASA, 2 Ekim’de Güneş’in yüzeyindeki kuvvetli patlamayı görüntülemeyi başardı. NASA tarafından yapılan paylaşımda Güneş’teki patlama açıkça görülürken bazı yetkililer ise bu durumun Dünya üzerindeki gündelik yaşamı etkileyebileceğini öne sürdü.

Bilim insanları Güneş üzerinde önümüzdeki günlerde de benzer patlamaların olabileceğini açıklarken bu hareketliliğin radyo dalgalarını, telefon şebekelerini, elektrik bağlantılarını ve navigasyon sistemlerini etkileyebileceğini açıkladı. NASA tarafından yapılan açıklamada bu patlamanın X sınıfında olduğu ve bu kategorinin de en şiddetli Güneş patlamasına denk geldiği de belirtildi.

NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlem Evi tarafından kaydedilen bulgularla ilgili olarak yetkililer, “Uzayda görevdeki astronot ve mekikler etkilenebilir” açıklamasını yaptı.

ABD’nin bazı bölgelerini etkisi altına alan Ian Kasırgası devam ederken, ABD’li yetkililer birçok noktada telsiz bağlantılarının koptuğunu ve şebekelerde sıkıntı yaşanabileceğini açıkladı. İngiliz medyasında yer alan haberde de önümüzdeki günlerde devam edecek patlamaların etkisinin hissedilebileceği belirtildi.

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