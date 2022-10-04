Piyasalarda İflas Endişesi

Credit Suisse ve Deutsche Bank'ın sıkıntıları Lehman Brothers iflasını hatırlatıyor

Credit Suisse ve Deutsche Bank'ın sıkıntıları Lehman Brothers iflasını hatırlatıyor.

Dünyanın en büyük bankalarından ikisi olan Credit Suisse ve Deutsche Bank batıyor mu? İki banka da bugün temerrüt sigorta değerlerinin ulaştığı nokta ile gündeme düşmüş durumdalar. Herkesin merak ettiği ise bankalar batıyor mu ve mali kriz yaşanacak mı?

ABD’nin dördüncü en büyük yatırım bankası Lehman Brothers 2007-2008’de iflas etmişti. Ve dünya genelinde büyük bir mali kriz yaşanmıştı. 14 yıla yakın bir süre sonra, dünyanın en büyük bankalarından olan Credit Suisse ve Deutsche Bank’ın temerrüt sigortası değerleri 2008’den beri görülmeyen seviyelere yaklaşmış durumda. Peki uzmanlar ne düşünüyor? Yeni bir ekonomik kriz kapıda mı?

Dünyanın en büyük bankaları batıyor mu?

Bu hafta tüm dünya için riskli verilerin hepsinin bir arada olduğu bir hafta. Ekim ayının ilk günlerinde enerji ve gaz fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Birçok ülkede enflasyon 40 yılın en yüksek seviyelerini gördü. Öte yandan tedarik zincirlerinde kırılmalar yaşanmaya devam ediyor. Hisse senedi piyasaları ise önemli ölçüde değer kaybediyor. Tüm bu durumlar küresel ekonomi için riskli görünümü yaratmış durumda. Peki Credit Suisse ve Deutsche Bank batıyor mu?

Bu kötü makroekonomik koşullar altında, en büyük yatırım bankaları riskli dönemlerden geçiyor. Piyasa verilerine göre Credit Suisse ve Deutsche Bank 2008 mali krizinden bu yana en düşük değerlerden işlem görüyor. Bu 14 yıldır yaşanmayan oldukça riskli bir durum.

Ağustos 2022’de Deutsche Bank, Credit Suisse’e bağlı oluşabilecek sorunları analiz etmiş ve raporlamıştı. Bankanın analistleri finansal kurumun 4,1 milyar dolarlık bir borcu olduğunu kaydetti. Şu anda Dünya devi bankalar iflasın eşiğinde. Credit Suisse’in kredi temerrüt sigortası seviyeleri, Lehman Brothers’ın iflasından hemen önce sahip olduğu CDS seviyeleri ile benzer durumda.

Yatırımcılar finansal dev Credit Suisse ve Deutsche Bank’ın önemli bir kriz ile karşı karşıya olduğunun farkında. Tüm bu haberlerin üzerine Credit Suisse CEO’su açıklamalarda bulundu. Fakat görünenlere göre yatırımcılar Credit Suisse CEO’sunun yaptığı açıklamalara inanmıyorlar. Bazıları, Credit Suisse ve Deutsche Bank’ın borç batağında olduğuna inandıkları için bankaların denetim sürecini eleştirdi.

Emeklilik fonları ve konut kredileri tehdit altında

İngiltere Merkez Bankası, konut kredilerinin darbe almaya başlaması ve artan getirilerin İngiltere emeklilik fonu sektöründe potansiyel bir krize yol açması nedeniyle müdahale etmek zorunda kaldı.

Birleşik Krallık’ta emeklilik piyasası büyük ölçüde, fonların uzun vadeli yükümlülüklerini varlıklarla eşleştirmesi gereken tanımlanmış fayda planlarından oluşur.

Yükselen altın getirileri, emeklilik fonu defterlerindeki altınların sermaye değerinde çarpıcı bir düşüşe neden oldu – bu, fonlar tarafından kaldıraçlı türevlerin kullanılmasıyla daha da kötüleşen bir sorun.

Fonlar, bu türev pozisyonlarını desteklemek için tahvillerini satmaya zorlansaydı kriz tam anlamıyla patlayacaktı.

Credit Suisse önlem aldı mı?

Credit Suisse’in yakın tarihli bazı araştırmalarda söylediği gibi, dünya bazı zorlu ekonomik dönemlerle karşı karşıya.

Credit Suisse, küresel GSYİH’nın bu yıl sadece %2,6 ve gelecek yıl %1,6 olacağını ve bunun finansal varlıklar üzerinde kötüleşen koşullara neden olacağını tahmin ediyor.

Credit Suisse’in Deutsche Bank ile birlikte hızla yavaşlayan ekonomilerin finansal piyasalarda yarattığı çalkantıya kapılmış olması pek şaşırtıcı değil, ancak yine de biraz ironik.

Kriz mi geliyor?

Credit Suisse’nin stratejisinin ana hatlarının 27 Ekim’de açıklanacağı duyuruldu. Ana hatlar açıklanana kadar yüzeysel veriler ile yorumda bulunmak bizi bir sonuca götürmez. Credit Suisse ana hatları açıklamadan önce sermaye desteği alabilir. Sermaye artırmadan yatırım bankasını yeniden yapılandırmanın başka gerçek bir yöntemi yoktur. Hızlı bir aksiyon ile yatırım bankaları iflastan kurtulamaz. Ancak uzun süreli ve maliyetli bir uygulama sürecinden geçerek iflastan kurtulabilirler. Bu süreçte hissedarların çıkarları ön planda olmayacaktır. Ve bu Dünya devi bankaların durumu küresel çapta bir krize sebep olabilir. Belirsizlikler göze alındığında, dünya devi iki yatırım bankası şu anda ciddi bir ölüm sarmalı içerisinde görünüyor.

Deutsche Bank için ise, Euro bölgesinde derin bir resesyon beklentisi olsa da DB için şu anda yeniden yapılandırma bulunmamaktadır.

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