Facebook kullananlar dikkat!

Meta tarafından yapılan açıklama sonrasında Facebook kullanıcıları uyarıldı. Facebook yaptığı açıklama ile kötü amaçlı mobil uygulama araçlarının kişisel bilgileri tehdit ettiğini belirtti. Şirketten yapılan açıklamada, onlarca kötü amaçlı mobil uygulama Google Play Store ve App Store aracılığıyla kullanıcıların telefonlarına sızıyor ve kişisel bilgilerine ulaşabiliyor. Araştırmacılar, bu uygulamalar aracılığı ile kullanıcıların Facebook giriş bilgilerini çalınabileceğini belirtiyor.

400'DEN FAZLA KÖTÜ AMAÇLI UYGULAMA VAR

Şirket tarafından yapılan açıklamalar sonrasında 400'den fazla uygulamanın ismi paylaşıldı. Bu uygulamalardan 50 tanesi popüler telefonlar arasında yer alan, iPhone kullanıcıları tarafından da kullanılan App Store'da yer alıyor. Fakat bu 50 uygulamanın mağazadan kaldırıldığı belirtiliyor.

PROGRAMLAR ÜZERİNDEN GİZLENİYOR

Meta, Google Play Store ve Apple App Store’da listelenen uygulamaların arasında fotoğraf düzenleyiciler, oyunlar, VPN hizmetleri, iş uygulamaları ve diğer yardımcı programlar üzerinden gizlendiğini ortaya koydu.



Fotoğraf editöri uygulamaları yayınlanan listede çoğunluğu oluşturuyor.

HANGİ UYGULAMALAR TEHLİKELİ?

Ekibin analizine göre;



- "Çizgi film karakterine benzeyin" temalı fotoğraf editörleri



- Hız ve gizlilik vaat eden VPN uygulamaları



- Telefonunuzdaki el fenerinin ışığının parlaklığını artırabileceğini iddia eden uygulamalar



- Bir telefon için fazla yüksek kaliteli, 3 boyutlu grafiklerle reklam yapan oyun uygulamaları



- Sağlık, astroloji ve fitness uygulamaları



- Teknoloji platformlarındaki gizli özelliklere ya da tam erişime izin verdiğini iddia eden uygulamalar.

UYGULAMALAR ŞİFRENİZİ NASIL ELE GEÇİRİYOR?

- Google Play ve Apple Store'da çizilen 'eğlenceli/faydalı bir uygulama' imajı



- Sosyal medya platformlarında içerikle alakasız sponsorlu paylaşımlar yapılıyor.



- Google Play ve Apple Store'de olumsuz kullanıcı yorumlarının önüne geçmek için sahte, olumlu yorumlar yazılıyor.



- Tüm bu tuzakların ardından, uygulamayı indiren kullanıcı 'Facebook ile bağlan' seçeneğine tıkladığında tüm giriş bilgilerini de uygulama sahibiyle paylaşmış oluyor.

FACEBOOK ŞİFRENİZİ NASIL GÜVENDE TUTARSINIZ?

Eğer bu uygulamalardan biri telefonunuzda yüklüyse, aşağıdaki adımları takip edin:



1. Şifrenizi sıfırlayın ve güçlü bir şifre oluşturun.



2. 2 adımlı doğrulama özelliğini açın (2FA).



3. Oturum açma alarmlarını etkinleştirin. Böylece biri hesabınıza girmek istediğinde telefonunuza gelen bildirimle durumu anında fark edebilir, şifrenizi değiştirebilirsiniz.

İŞTE TEHLİKELİ OLARAK GÖSTERİLEN UYGULAMALARIN LİSTESİ

FB Advertising Optimization

Business ADS Manager

Ads Analytics

FB Adverts Optimization

FB Analytic

FB Adverts Community

Adverts Ai Optimize

Very Business Manager

FB Business Support

Fb Ads

Meta Optimizer

Business Manager Pages

Adverts Manager

Meta Adverts Manager

Ad Optimization Meta

FB Pages Manager

Business Ads

Meta Business

Business Suite Manager

FB Ads Cost

Adverts Bussiness Suite

Business Ads Clock

Ads & Pages

Business Suite

Business & Ads

Business Manager Overview

Business Suite Ads

Page Suite Manager

Business Meta Support

Pages Manager Suite

Ads Business Advance

Pages Manager Suite

Business Suite Optimize

Business Manager Suite

Business Suite Managers

Ads Business Manager

Ads Business Suite

Business Manager Pages

Business Adverts Manager

Ads Manager Suite

Business Manager Pages

Ads & Business Suite

CallShowLite

Apex Race Game

CallerPaper Show

Video Converter Master

Acetoon Photo Cartoon

Photo Frame PIP Collage Maker

ZodiHoroscope - Fortune Finder

Ads Manager Helper

Ad Optimization Meta

Ad Manager For Social

Agent John FPS Game

Unblocked Website

Best Fun Cam

Psychology Facts

Cool Photo Editor

Cool Filter Editor

Ads & Page

Ads Pages Manager

Constellation Master