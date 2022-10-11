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Suudi Arabistan, “çılgın proje”si Neom’a karşı çıkanları infaz edecek

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Bir insan hakları derneği, Suudi Arabistan'ın yeni 450 milyar sterlinlik mega kenti Neom'a yol açmak için evlerini terk etmeyi reddeden üç kişinin ölüm cezasına çarptırıldığını söyledi

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Suudi Arabistan, “çılgın proje”si Neom’a karşı çıkanları infaz edecek

Howeitat kabilesinden Shadli, Atallah ve Ibrahim al-Howeiti, yeni mega kent Neom’a yol açmak için evlerini terk etmeyi reddedince ölüme mahkum edildiler.

 Daily Mail’in haberine göre, İngiltere merkezli insan hakları grubu Alqst, üç erkeğin tahliyeye karşı çıktıkları için 2020’de tutuklandığını ve Suudi Arabistan İhtisas Ceza Mahkemesinin de 2 Ekim’de onlara ölüm cezası verdiğini duyurdu.

AKRABALARI DA CEZA ALDI

Middle East Eye’ın bildirdiğine göre Shadli’nin kardeşi Abdul Rahim (43), Nisan 2020’de Tebuk bölgesi sakinlerinin yerinden edilmesini protesto ettikten sonra Suudi güçleri tarafından vurularak öldürüldü.

Üç erkeğin aile üyeleri Abdulilah ve Abdullah Dukhail’e de, akrabalarının tutumunu destekledikleri için 50 yıl hapis ve 50 yıl seyahat yasağı verildi.

NEOM NEDİR?

 Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın projesi Neom, Suudi Arabistan’ın Ürdün ve Mısır sınırlarına yakın olan Tebuk bölgesinin 10.000 mil karesini kapsayacak planlı bir şehir devleti.

Neom, Yunanca “neos (yeni)” ile Arapça’da “mustaqbal (gelecek)” anlamına gelen kelimelerin birleşiminden oluşuyor.

Yeni şehir için yapılan planlar, New York’un 33 katı büyüklüğünde olacağını ve “akıllı” bir şehir olacağını gösteriyor.

Proje, ülkenin egemen servet fonu olan ve Veliaht Prens’in başkanlığını yaptığı Kamu Yatırım Fonu tarafından finanse ediliyor.

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