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Dünya 'ölümcül' zirveye yaklaşıyor

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Bilim insanları iklim değişikliğinin bu hızla devam etmesi durumunda 2050 yılına gelindiğinde "ölümcül" zirveye ulaşacağını açıkladı.

Dünya 'ölümcül' zirveye yaklaşıyor
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Corona virüs gezegenimizin ortak gündemi olmaya devam ediyor. Ancak bilim insanlarına göre, bir başka küresel sorun kapıda: İklim değişikliği.

Dünya 'ölümcül' zirveye yaklaşıyor (Bilim insanları tarih verdi) - 1

Etkilerini artık daha sık gördüğümüz iklim değişikliği üzerine yürütülen araştırmanın sonuçları açıklandı. Northern Arizona Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları 2050 yılına gelindiğinde.

Dünya 'ölümcül' zirveye yaklaşıyor (Bilim insanları tarih verdi) - 3

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, sıcaklıkların bu şekilde artmaya devam etmesi 2050 yılına geldiğimizde insan eliyle salınan karbonun etkileri de zirveye ulaşacak.

Dünya 'ölümcül' zirveye yaklaşıyor (Bilim insanları tarih verdi) - 4

Aynı çalışmaya göre, küresel sıcaklıkların artması ile karbon emisyonunda kilit rol oynayan ormanlar da etkilenecek ve görevini yapmakta zorlanacak. Ekip bunun gezegenimiz için ölümcül sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

Artan sıcaklığın bitkilerin fotosentez yapma oranlarında düşüşe neden olabileceği uyarısında bulunan bilim insanları araştırma kapsamında 20 yıl boyunca toplanan verilerden yararlandı. 

Dünya 'ölümcül' zirveye yaklaşıyor (Bilim insanları tarih verdi) - 5

KÜRESEL ISINMA DÜNYA HARİTASINI NASIL DEĞİŞTİRECEK?

Türkiye dahil tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğini hiç düşündünüz mü? Buzullar eriyor ve maalesef kimse bunu durduramyor. Peki böyle devam ederse nelerle karşılaşacağız?

Dünya 'ölümcül' zirveye yaklaşıyor (Bilim insanları tarih verdi) - 6

Christian Aid  tarafından yayınlanan rapor Küresel Isınma'nın sonuçları ile ilgili oldukça ürkütücü uyarılarda bulunuyor.

Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek. Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.

Dünya 'ölümcül' zirveye yaklaşıyor (Bilim insanları tarih verdi) - 7

Rapora göre buzulların erimesinden en radikal şekilde etkilenecek ülkelerden birisi İngiltere. İngiltere'ye bakalım. Erime sonrasına bakın ne hale geliyor?

Dünya 'ölümcül' zirveye yaklaşıyor (Bilim insanları tarih verdi) - 8

İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere'de kıyı tarafları olduğu gibi su altında kalıyor, adalar küçülüyor.

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