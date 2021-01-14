TED Kuzey Kıbrıs Kolejinde YKS soru kampı gerçekleştirildi

TED Kuzey Kıbrıs Koleji Lisesi YKS 12.Sınıf öğrencilerinin üniversite hazırlık sürecinde dikkat yeteneklerinin yükseltilmesi amacıyla yıl içerisinde belirli aralıklarla yapılması planlanan soru kamplarının ilkini 28-29-30 Aralık 2020 tarihlerinde okul yönetici ve öğretmenleri nezaretinde gerçekleştirdi.

Uzman öğretmenler eşliğinde alan derslerinden bol miktarda soru çözülerek soru antrenmanları ve motivasyon aktiviteleri yapılan kamp süresinde periyot aralarında öğrencilere ihtiyaçlarını karşılayarak dinlenebilecekleri ortam hazırlandı.

TED Kuzey Kıbrıs Koleji okul yönetimi, öğrencilerin mutlu olduğu, başarıya giden yolda motivasyonlarının arttırıldığı bir kamp gerçekleştirildiğini açıkladı. Lha

